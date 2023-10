Ľudia na nej nevidia všetky čísla: Ak nezvládnete túto optickú ilúziu, nemali by ste šoférovať v daždi

Každý šofér by si mal uvedomovať svoje schopnosti, ale aj limity a obmedzenia, aby neohrozil seba a ostatných. Opatrnejší by mali byť napríklad šoféri, ktorí majú ťažkosti so zrakom. Táto optická ilúzia vám napovie, ako ste na tom vy.

Ako informuje web New York Post, používateľ @benonwine uverejnil na sociálnej sieti X optickú ilúziu, ktorá ukrýva rad čísel. Nie je však také ľahké zistiť, aké sú tie čísla. Niektorí ľudia sa pýtajú, aký je v tom háčik a či by mali navštíviť svojho lekára, ak majú problém čísla prečítať.

Dokážete prečítať všetky čísla?

Niektorí priznali, že vidia len čísla 45283. Na obrázku sa ale ukrývajú ďalšie dve číslice, a to 3 na začiatku a 9 na konci, čo ale mnohí nedokážu rozlúštiť. Optická ilúzia testuje citlivosť na kontrast. Je to schopnosť vnímať jasné obrysy malých predmetov, alebo identifikovať drobné rozdiely v odtieňoch a vzoroch.

DO you see a number? If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF — Benonwine (@benonwine) February 16, 2022

V reálnom živote existujú situácie, v ktorých by nedostatočná kontrastná citlivosť mohla predstavovať problém. Dokážete napríklad prečítať text, keď majú písmená a podklad nie rovnakú, no podobnú farbu? Niektorí ľudia sa kvôli zníženej kontrastnej citlivosti často potkýnajú o obrubníky alebo o schody. Ľuďom so zníženou zrakovou citlivosťou na kontrast sa odporúča vyhýbať sa šoférovaniu počas slabého osvetlenia, hmly, oslnenia alebo dažďa.