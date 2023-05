Tušil, že ho chce zabiť: Žena otrávila vlastného manžela, potom napísala knižku o smútení pre deti

Erica Richinsa našli bez známok života v spálni v marci minulého roka. Jeho manželka Kouri vyšetrovateľom tvrdila, že mu večer niesla oslavný drink po tom, ako kúpili nehnuteľnosť. Ešte si spolu pripili, o niekoľko hodín neskôr už ale ležal studený na dlážke.

Ako informuje CNN, po tom, ako Kouri dala svojmu manželovi drink, údajne odišla do izby ich syna, ktorý trpel nočnými morami a na niekoľko hodín zaspala. Keď sa o tretej ráno vrátila do spálne, Eric ležal pri nohách postele, nehýbal sa a bol na dotyk studený. Okamžite zavolala záchranku, no bolo už neskoro. Rok po tom, ako jej manžel zomrel, publikovala Kouri knižku pre deti o tom, ako sa vyrovnať so smútkom zo straty blízkeho človeka.

Mohlo by sa zdať, že ide o matku, ktorá po strate partnera prežíva najhoršie obdobie svojho života a má obavy o to, ako takúto stratu zvládnu jej deti. Vyšetrovatelia ale tvrdia, že Kouri Erica zabila zámerne, podala mu smrtiacu dávku fentanylu. Bola tak obvinená z vraždy, ale aj z držania a distribúcie nedovolenej látky.

Vyšetrovateľom sa podarilo získať dôkazy o tom, že Kouri nelegálne kupovala fentanyl už niekoľko mesiacov pred Ericovou smrťou. Drogu mu mala žena podať už na Valentína. Krátko po večeri prišlo Ericovi zle. Priateľovi sa priznal, že si myslí, že sa ho Kouri pokúša otráviť. Pitva jednoznačne preukázala, že 39-ročný muž zomrel na následky predávkovania fentanylom. V tele mal päťnásobok smrteľnej dávky.

