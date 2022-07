Turistu pohltila obrovská lavína rútiaca sa z pohoria v Kirgizsku. Prežil a celé to natočil na video

10 ľudí prežilo pád lavíny v Kirgizsku po tom, ako sa strhla v mohutnom horskom systéme Ťanšan. Mohutný zosuv snehu jeden z mužov začal natáčať na video, vďaka čomu vznikli unikátne zábery.

Pohltila ho lavína

Zábery na sociálnej sieti Instagram zverejnil Harry Shimmin, jeden z účastníkov turistiky, uvádza portál The Guardian. Shimmin sa odtrhol od skupiny, aby si urobil ešte fotografie, avšak po chvíli začul desivý praskajúci zvuk.

Video začal natáčať už keď sa masa snehu, ľadu a skál dala do pohybu. Vedel, že na mieste, kde sa nachádza, je úkryt a že má veľkú šancu na prežitie.

„Nechal som to na poslednú sekundu a áno, viem, že by bolo bezpečnejšie sa presunúť do úkrytu skôr. Uvedomujem si, že som podstúpil veľké riziko, povedal Shimmin.

Pohorie Ťanšan sa rozprestiera najmä juhovýchodným Kirgizskom a jeho hranicou na severe s Čínou. Tvorí súčasť starodávnej obchodnej cesty známej ako Hodvábna cesta, smerujúcej z Ázie cez Blízky východ až do Európy.

Shimmin vedel, že ostatní členovia skupiny sú ďalej a lavína ich neohrozí. Napokon ani on nevyviazol so žiadnym zranením ani škrabancami, pokryla ho iba malá vrstva snehu.

Kirgizsko je miestom, kde sa nachádza až 10-tisíc ľadovcov a je tak priamo ohrozované zmenou klímy. Za posledných 20 rokov prišlo len v tejto krajine k veľkému úbytku ľadovcov.