Turci zadržali ruskú nákladnú loď. Má byť na nej 4 500 ton obilia, Ukrajina tvrdí, že je kradnuté

Turecko pri svojom čiernomorskom pobreží zadržalo nákladnú loď plaviacu sa pod ruskou vlajkou, aby preverila oznámenie z Ukrajiny, že toto plavidlo preváža kradnuté obilie.

V pondelok o tom informoval nemenovaný vysokopostavený turecký predstaviteľ. TASR prevzala správu od agentúry Reuters. Ankara tak vyhovela požiadavke Kyjeva, ktorý ju minulý týždeň požiadal o zadržanie lode Žibek Žoly prevážajúcej ukrajinské obilie z okupovaného prístavu Berďansk.

Ukrajinský veľvyslanec v Turecku Vasyl Bodnar v nedeľu uviedol, že loď zadržali turecké colné orgány. „Loď Žibek Žoly bola v dôsledku (ukrajinskej) žiadosti zastavená pri Karasu,“ uviedol nemenovaný turecký predstaviteľ. „Obvinenia dôkladne preverujeme. Na obilí nie je napísané, komu patrí,“ dodal.

Good news. Russian cargo ship carrying stolen grain from #Ukraine, has been detained by Turkish customs authorities, Ukraine’s ambassador to Turkey says. Vasyl Bodnar says the ship is currently standing at the entrance to the port and has been detained. https://t.co/a092DYoMhV pic.twitter.com/VxLpkvOYy6

