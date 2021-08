Trvalo 81 rokov, kým to priznali: Tvorcovia legendárneho Batmana potvrdili, že jedna z postáv je bisexuál

Komiksy o legendárnom Batmanovi vychádzajú nepretržite už od mája 1939. Za ten čas obávaný strážca a temný rytier mesta Gotham bojoval proti niekoľkým ikonickým zloduchom a stretol sa s množstvom zaujímavých postáv. Jednou z najikonickejších postáv v Batmanovi je nepochybne jeho „pomocník“ Robin. Ten bol v týchto príbehoch predstavený prvýkrát pred neuveriteľnými 81 rokmi. Veľké odhalenie o tejto postave ale prichádza až dnes.

Samozrejme, za ten čas, čo komiksy o Batmanovi vychádzajú, sa zmenilo mnohé a Robin nebol jediným Robinom. Keďže práve komiksová scéna ponúka mnohé cesty a veľa spôsobov, ako príbehy z Gothamu rozprávať, čitatelia a verní fanúšikovia netopierieho muža dostali nie jedného, ale už päť Robinov. A s touto postavou sa v novej sérii rozhodli tvorcovia pohrať trošku viac, píše web The Hollywood Reporter.

Už keď sa Robin objavil v komiksoch o Batmanovi prvýkrát, mnohí – liberálnejšie zmýšľajúci čitatelia staršej generácie – to tušili. Ozajstné odhalenie o Robinovi ale prišlo až po 81 rokoch. Táto postava je totiž vôbec prvýkrát otvorene bisexuálna a k svojej orientácii sa priznala v nedávnom vydaní komiksovej série Batman: Urban Legends #6.

Tim Drake finally coming out is so inspiring, DC never wanted a queer Robin but after years and years of campaigning from writers and fans it finally happened

A big thank you to Meghan Fitzmartin, Belén Ortega and Alejandro Sánchez for making this moment so beautiful ❤️ pic.twitter.com/xb5YugEYd9

— Neb | 🏳️‍🌈 (@NebsGoodTakes) August 10, 2021