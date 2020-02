Trumpovo lietadlo urobilo nad Brnom zvláštny manéver. Air Force One ďalej pokračoval cez Slovensko

Len pred niekoľkými dňami letel aj ponad územie Slovenska americký prezidentský špeciál Air Force One. V susednom Česku si však v oblasti Moravy všimli zvláštnu zmenu trajektórie lietadla amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten na svojej historicky prvej ceste do Indie výrazným oblúkom obišiel mesto Brno.

Celým Českom preletel prezidentský špeciál Air Force One bez jediného vychýlenia po priamej línii. Pred Brnom však lietadlo prudko zmenilo smer a moravskú metropolu oblúkom obišlo. Na túto situáciu ešte v pondelok upozornil reportér televízie Seznam Vojtěch Gibiš na svojom Twitteri. Anomáliu si všimol vďaka online trackovaciemu nástroju dráhy lietadla Air Force One.

TRUMPOVI ASI BRNO NEVADÍ. Prezident USA se v noci vyhnul Brnu obloukem.

Proč? Řídícího letového provozu pilot požádal o manévr „for timing“.

Televizi Seznam to potvrdil Richard Klíma z @letovyprovoz.

Do „zad“ totiž Air Force One foukal orkán, letoun by nedodržel letový plán. pic.twitter.com/QGZF1c9evH

— Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) February 24, 2020