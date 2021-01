Trump si chce založiť vlastnú sociálnu sieť po tom, čo mu na Twitteri vymazali účet

Donald Trump nezažíva v posledných mesiacoch práve najšťastnejšie obdobie. Prehral americké voľby, nechce uznať svoju porážku a najnovšie ho zablokovali aj na populárnej sociálnej sieti.

Stalo sa tak po vtrhnutí jeho voličov do budovy Kapitolu ešte minulý týždeň, kde práve prebiehalo rokovanie kongresmanov o potvrdení víťazstva Joea Bidena. Trump toto ich konanie nielenže neodsúdil, ale dokonca viacerými príspevkami priamo podporoval. Ako uvádza portál Unilad, práve to je dôvod permanentného zablokovania na Twitteri, ku ktorému došlo 8. januára.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021