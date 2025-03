Trump si brúsi zuby na ukrajinskú jadrovú elektráreň: Mohlo by ísť o súčasť prímeria, má to ale jeden veľký háčik

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali o možnosti amerického vlastníctva Rusmi okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny.

Tieto vyjadrenia prišli po tom, čo Trump navrhol, že Spojené štáty by mohli vlastniť a prevádzkovať ukrajinské jadrové elektrárne ako súčasť jeho najnovšieho pokusu zabezpečiť prímerie v rusko-ukrajinskom konflikte. „Hovorili sme len o jednej elektrárni, ktorá je pod ruskou okupáciou,“ povedal Zelenskyj počas online brífingu, pričom sa odvolával na elektráreň pri Záporoží.

Obsadili ju Rusi

Najväčšia jadrová elektráreň v Európe bola obsadená ruskými silami na začiatku ich invázie, ktorá sa začala vo februári 2022, a odvtedy je ohniskom obáv z možného jadrového incidentu. Zelenskyj uviedol, že môže trvať viac ako dva roky, kým bude elektráreň opäť funkčná a že jej výrobná kapacita je potrebná pre Ukrajincov aj Európu.

„Potrebujeme ju? Pre ľudí áno, a pre Európu tiež. Aby sme sa pripojili k európskej elektronickej sieti – absolútne. Môžeme to všetko urobiť,“ povedal. Od nástupu do funkcie v januári sa Trump snaží o rýchle riešenie viac ako trojročného brutálneho boja medzi ruskými inváznymi silami a Ukrajincami. Zelenskyj minulý týždeň podporil americký návrh na úplné a bezpodmienečné prímerie na Ukrajine, ale Kremeľ to odmietol a namiesto toho navrhol zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru.