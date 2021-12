Trpí mnohými zdravotnými ťažkosťami, žena zažalovala lekára svojej matky. Tvrdí, že nemal dovoliť, aby sa narodila

Nikto z nás sa nerozhodol, že sa chcel narodiť, toto rozhodnutie za nás robia rodičia. 20-ročná Evie Toombes sa však rozhodla, že vinný je v tomto prípade obvodný lekár jej matky. Dievča trpí množstvom nepríjemných zdravotných komplikácií. Trvá na tom, že lekár nemal dovoliť jej matke, aby otehotnela.

Nikdy sa nemala narodiť

Evie Toombes má 20 rokov, no kvôli zdravotným komplikáciám si toho už vytrpela poriadne veľa. Ako píše portál Daily Mail, myslí si, že sa nikdy nemala narodiť. Rozhodla sa preto zažalovať obvodného lekára svojej matky. Evie sa narodila s rázštepom chrbtice a sú dni, kedy musí stráviť 24 hodín pripojená k prístrojom, ktoré ju udržiavajú pri živote. Napriek tomu sa však snaží žiť naplno, súťaží v skokovom jazdectve a darí sa jej súperiť so zdravotne znevýhodnenými, ale zdravými ľuďmi.

Aj keď sa so zdravotnými komplikáciami vyrovnáva hrdinsky, rozhodla sa zažalovať lekára Philipa Mitchella. Tvrdí, že predtým, ako jej matka, dnes 50-ročná Caroline Toombesová, otehotnela, Mitchell jej nedal odporúčanie, aby užívala potrebné vitamíny. Lekára prvýkrát kvôli plánovaniu tehotenstva navštívila v roku 2001.

Mala užívať kyselinu listovú, aby minimalizovala riziko, že sa dieťa narodí s rázštepom chrbtice. Ak by ju o tom lekár informoval, určite by neotehotnela a Evie by sa nenarodila. Údajne o tom diskutovali, lekár však nikdy nezdôraznil, aké je dôležité, aby kyselinu listovú užívala. Vraj jej len povedal, nech ide domov a užíva si s manželom kopec sexu, čo tiež nepovažovala za práve najvhodnejšie. Dodal, že ak sa dovtedy správne stravovala, nepotrebuje doplnky výživy.

Súd rozhodol, že Evie má pravdu a má nárok na odškodné

Ide o jedinečný prípad a londýnsky súd rozhodol, že Evie má pravdu a má nárok na riadne odškodné. Podľa právnikov, ktorí dievča zastupujú, presná suma zatiaľ stanovená nebola. Isté však je, že pri výpočtoch sa bude brať ohľad na to, koľko peňazí musela rodina investovať do zdravotnej starostlivosti o Evie počas jej života.

Súd súhlasil s tým, že ak by Caroline mala všetky potrebné informácie od lekára, snahu o počatie by odložila. Ak by sa tak stalo, žene a jej manželovi sa mohlo narodiť celkom zdravé dieťa. Caroline priznala, že otehotnieť sa rozhodla po tom, čo v mladom veku prišla o svojich rodičov. Dovtedy žili s manželom zdržanlivo, k sexu sa odhodlali až po tom, čo jej obvodný lekár tehotenstvo odobril.

Pre Evie ide o nemalé víťazstvo. Rozhodnutie súdu môže mať následky nielen pre Mitchella, ale aj pre ďalších lekárov. Môžu sa totiž objaviť ďalšie žaloby, v rámci ktorých bude lekár obvinený z toho, že zanedbal starostlivosť o ženu, ktorá plánovala tehotenstvo. Odkedy prebehol súdny proces, Evie sa začala objavovať aj v televízii, kde vraví o tom, prečo sa rozhodla podať žalobu.

Lekár vinu odmieta

Hovorí, že kvôli nesprávnemu rozhodnutiu lekára sa narodila s poškodením miechy, ktoré viedlo k trvalému postihnutiu. Už v súčasnosti má ťažkosti s pohybom a čím bude staršia, tým viac bude odkázaná na invalidný vozík. Ťažkosti má aj s črevami a s močovým mechúrom.

Lekár vinu odmieta a tvrdí, že v čase, keď za ním Caroline prišla, už mohla byť tehotná. Tak ako ostatným ženám, aj jej údajne povedal, že je dôležité, aby pred otehotnením, ale aj počas prvého trimestra tehotenstva užívala kyselinu listovú. Priznáva, že zmienil zdravú stravu, nikdy však nepovedal, že kyselina listová je nepotrebná.

Podľa súdu však v čase návštevy lekára Caroline nebola tehotná a odporúčania, ktoré jej poskytol lekár, boli nedostatočné. Rodina dúfa, že pôjdu príkladom. Evie chce ľudí aj takýmto spôsobom vzdelávať, aby vedeli, čo môže s človekom urobiť postihnutie, ktoré nie je na prvý pohľad viditeľné.