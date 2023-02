Tragikomédia po rusky: Vojnové vdovy ďakovali na videu za honosné kožuchy, tie však museli po vypnutí kamery vrátiť

Ruská propaganda sa od začiatku vojny prejavila už v rôznych formách. Najnovšie však mala ovplyvniť priamo vojnové vdovy, ktorým dobročinný muž venoval honosné kožuchy na zimu. Ako však informuje protistrana, kusy oblečenia museli po skončení videa vrátiť naspäť vojakom.

Propaganda ruského politického systému je prítomná určite dlhšie, než vojenský konflikt na Ukrajine. Rusi sa však ani počas vojny nezastavujú a svojim obyvateľom podsúvajú často klamlivé informácie. Najnovšie sa po internete šírilo video z Doneckej oblasti, ktorú dlhodobo okupujú Rusi a nárokujú si na územie, ktoré však oficiálne patrí Ukrajine, píše CNN Prima.

Na zábere stoja ženy, ktoré držia v rukách zimné kožuchy a ďakujú za „kompenzáciu“. Cieľom videa je ukázať najmenej 21 žien, ktoré prišli o svojich manželov vo vojne a kožuch predstavuje formu kompenzácie za to, že boj za národ stál život ich blízkeho človeka. Pravda je však pravdepodobne niekde úplne inde. Video zverejnil na Twitter ukrajinský diplomat Olexander Scherba.

Russian females thank for the fur coats they got in exchange for their males who died occupying, killing, raping Ukraine.

Look how happy they are. #NaziRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/0ELwSnFSqo

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 8, 2023