Toto musíte vyskúšať. Ak do Google napíšete nezmyselný výraz, vyhľadávač vám ponúkne takýto výsledok

Niekedy sa stáva, že Google do svojho prehliadača zahrnie nejakú zaujímavosť, ako napríklad interaktívnu hru, ku ktorej sa musíte dostať podľa daného návodu. Tentoraz si však nikto nie je istý, čo sa vlastne stalo, no je to skutočná zvláštnosť. Ak do vyhľadávača Google zadáte výraz, ku ktorému neexistuje výsledok, ponúkne vám vyhľadať „višnovske korbače“.

Na zvláštnosť upozornil užívateľ vo facebookovej skupine Admini, následne sa jej začala venovať skupina Marketeri, copywriteri, SEO optimalizátori a následne aj portál Živé.sk.

Kvalitné SEO alebo chyba?

Stačí, ak do vyhľadávania Google zadáte chaotickú kombináciu znakov alebo číslic a Google vám začne ponúkať výsledok „višnovske korbače“. Tento stav by mal trvať už niekoľko dní.

Nie je známe, či ide o výbornú optimalizáciu vyhľadávania (SEO) alebo len o podivnú chybu, ktorú vyhľadávač obsahuje. Pravdepodobnejšia je však druhá možnosť. Niektorí užívatelia však hlásia, že im to nefunguje, no väčšina uvádza, že im skutočne Google ponúka tento výsledok.

Užívatelia tiež uviedli, že v rakúskej verzii im ponúka výraz „hollergstettl“.

Chutné korbáčiky

Obec Višňové sa nachádza v žilinskom okrese a v jej okolí je skutočne možné zakúpiť si syrové korbáče či nite. Google rovno ponúka aj dve spoločnosti, ktoré sa ich predajom zaoberajú, jedna má aj internetovú stránku, ďalšia realizuje predaj iba cez Facebook.

Ťažko v tomto momente odhadnúť, čo túto situáciu spôsobilo. Isté však je, že ak ste teraz dostali chuť na syrové výrobky v podobe korbáčov, nemusíte zložito „googliť“ a k výsledku sa dopracujete pomerne jednoduchým spôsobom.