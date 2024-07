Toto je najlacnejšia možnosť, ako sa dostať na dovolenku k moru: Cestovať lietadlom sa oplatí len v tomto prípade

Do Chorvátska sa slovenskí dovolenkári najlacnejšie prepravia elektrickým autom. Spiatočná cesta do Rijeky pre dvoch dospelých a dve deti vychádza zhruba na 73,60 eur. Druhá najúspornejšia možnosť je auto s pohonom na naftu, kde cena spiatočnej cesty vychádza na 99,48 eur. Nasleduje benzínové auto s nákladmi 108,25 eur.

Vyplýva to z analýzy najvýhodnejších možností cestovania v lete 2024, ktorú realizoval analytik 365.bank Tomáš Boháček. Drahšie vychádza pre štvorčlennú rodinu preprava autobusom (308,28 eur), lietadlom (480 eur) a vlakom (486 eur).

Rovnaký rebríček platí aj pre talianske Benátky. Pri ceste do Solúnu v Grécku sa najmenej oplatí autobus, ktorý vychádza spiatočne pre štyroch na 752,82 eur. Do bulharskej Varny a tureckého Koacaeli sa v júli najviac oplatí ísť autom a najmenej letecky.

Domáce ceny benzínu patria stále medzi najvyššie spomedzi okolitých krajín s výnimkou Rakúska, kde je cena vyššia však už iba o jeden cent. Najviac vieme na benzíne ušetriť v Poľsku, a to až osem centov. Cena nafty je u nás zväčša nižšia ako u našich susedov. Výnimku tvorí Česká republika, kde na litri Slováci ušetria päť centov.

V Maďarsku sa oplatí natankovať

Pri ceste do Chorvátska sa oplatí natankovať plnú nádrž benzínu v Maďarsku za 1,54 eur za liter a následne ju doplniť priamo v Chorvátsku, kde sa dá ušetriť až 11 centov. Naftu sa oplatí natankovať na domácich čerpacích staniciach a následne až v cieli, kde vychádza za približne rovnakú cenu.

V Bulharsku vedia Slováci ušetriť na benzíne aj 27 centov a na nafte viac ako 20 centov na liter. Pri dovolenke autom je najvýhodnejšie mať naftový motor, ideálne elektromobil či hybrid. Platí, že pri ceste na juhovýchod Európy sú ceny nižšie. Naopak, v Taliansku si priplatíme za benzín, naftu i elektrinu.

Pri ceste do 700 kilometrov od domova je pre štvorčlennú rodinu najvhodnejšie využiť vlastné auto. Výhodou prepravy autom sú najmä jednotkové náklady – kým za takmer identickú cenu sa vedia odviesť aj štyri osoby, pri preprave naviazanej na cestovné lístky je každá osoba navyše predražením.

Ak niekto cestuje do destinácie so vzdialenosťou 1000 kilometrov a viac, úspory cesty autom sú nižšie a voľba by mala padnúť na lietadlo. Pri ceste autobusom, vlakom, alebo letecky však rozhoduje najmä termín cesty, ktorým sa dá v priemere ušetriť približne jednu pätinu ceny.