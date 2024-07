Bude to len horšie, najmä jeden druh paliva má byť ešte drahší. Cestou k moru sa vám oplatí natankovať v tejto krajine

Zdražovanie na slovenských čerpacích staniciach sa nezastaví. Ako však uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, zdražovanie pohonných látok je už vo fáze kulminácie počas leta.

„Naďalej očakávame, že cena benzínu by sa nemala zatiaľ dostať výrazne nad 1 euro a 65 centov a nafty nad 1 euro a 55 centov,“ dodal Pánis. „Na našich čerpacích staniciach by sme mali vidieť pokračovanie rastu cien, najmä pri cenách benzínu,“ doplnil analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Najlacnejší benzín je v Slovinsku

Zdražovanie palív pokračuje aj v okolitých krajinách. Aktuálne je v priemere najlacnejší benzín v Slovinsku, kde ho možno natankovať pod 1 euro a 50 centov, zhruba 1 euro a 50 centov stojí liter benzínu v Chorvátsku a zhruba o 2 až 3 centy je drahší v Poľsku a Česku. Lacnejší ako u nás je aj v Maďarsku, kde mierne presahuje métu 1 euro a 55 centov. Ceny paliva zo zážihových motorov sú v Rakúsku zhruba na úrovni Slovenska.

Naftu možno natankovať najlacnejšie v Česku a Slovinsku, kde sa pohybuje pod 1 eurom a 50 centami, zhruba o dva centy je v porovnaní so Slovenskom lacnejšia aj v Poľsku. Chorvátske ceny sa pohybujú na úrovni Slovenska, teda okolo 1 eura a 55 centov. V Maďarsku cena nafty atakuje 1 euro a 60 centov a nad touto hranicou sa už tankuje v Rakúsku.

Ceny sa opäť zvýšili

Priemerné ceny palív na domácich čerpacích staniciach v 26. týždni tohto roka sa podľa údajov Štatistického úradu SR opätovne zvýšili. Cena natural 95-oktánového benzínu sa v priemere zvýšila tesne pod 1,622 eura za liter (+2 eurocenty na liter) a cena 98-oktánového benzínu sa predávala za 1,83 eura za liter (+2 eurocenty na liter). Liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za 1,538 eura za liter, čo je medzitýždenný nárast o 1 cent.

Ropa pokračovala v minulom týždni v pozvoľnom raste, keď si pripísala necelých 2,5 percenta. To vytlačilo severomorskú zmes Brent k 87 dolárom a texaský benchmark WTI nad 83 dolárov, čo predstavuje najvyššie úrovne od prelomu apríla a mája. „Rast komodity bol naďalej tlačený predpokladmi napätého trhu, kde by dopyt počas leta mal rásť rýchlejšie ako ťažba, čo sa už začína pretavovať do poklesu komerčných zásob,“ podotkol Pánis.

Obchodníci do cien naďalej započítavajú aj zvýšené geopolitické riziko v dôsledku napätia medzi Izrealom a libanonským Hizballáhom. Komoditu podľa Pánisa podporuje aj zvýšená ochota podstupovať riziko na finančných trhoch aj v dôsledku rastu očakávaní, že Fed, americká centrálna banka, pri signáloch ústupu inflačných tlakov mohla začať cyklus uvoľňovania menovej politiky už v septembri.

„Náš výhľad pre ceny ropy je naďalej neutrálny s rizikom pokračovania rastu. Vzhľadom na prebiehajúcu sezónu neočakávame udržateľnejšie poklesy cien ropy,“ uzavrel Boháček.