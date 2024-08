Toto by na jeseň 2024 nemalo chýbať v šatníku žiadnej ženy. Možno sa vám tento kúsok povaľuje v skrini a ani ste o tom nevedeli

Jeseň sa pomaly blíži a s ňou aj chladné počasie, na ktoré by ste sa mali pripraviť. V šatníku vám preto nesmú chýbať bundy, ktoré vás zahrejú v sychravom počasí a ochránia pred vetrom. Experti na módu vybrali tri typy tenších búnd, ktoré budú perfektným doplnením outfitu počas začiatku jesene, kedy počasie nie je až také chladné.

Ostať v teple a zároveň vyzerať štýlovo, nebolo nikdy také jednoduché. Túto jeseň totiž budú v móde kúsky, ktoré určite máte doma. Jeden z nich však budete mať ukrytý hlboko v skrini, dúfajúc, že sa vráti do módy. Podľa portálu REFINERY29 teraz prišiel jeho čas.

Tri nadčasové kúsky, ktoré má v šatníku každá žena, sú trenčkot, oversize sako a kožená bunda. Tie sú však skôr na chladnejšie počasie a nie na to, keď si chcete len tak na outfit prehodiť nejaký kúsok, ktorý vyzerá štýlovo a zároveň vám je v ňom príjemne. Podľa najnovších trendov priamo z prehliadkových mól sú týmito kúskami džínsové bundy, bundy s leopardím vzorom a plášte.

Džínsová bunda

Džínsová bunda patrí ku kúskom, ktoré sa nikdy úplne nevytratili. Teraz sa však vracia späť do centra pozornosti, keďže platí, že menej je niekedy viac. Podľa expertov tak patrí džínsová bunda k základným kúskom každého šatníka a nemala by chýbať žiadnej žene.

Kúpiť si ju pritom môžete v rôznych verziách, či už skrátenú, oversize, alebo ozdobenú kamienkami. Rovnako si tak môžete zvoliť farbu, ktorá vám vyhovuje – od klasickej modrej po jej tmavšie či svetlejšie verzie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vanessa Evelyn H. (@vanessaevelynh)

Bundy s leopardím vzorom

Čítate správne – leopardí vzor sa vracia do módy a bude dominovať jesenným outfitom. Môžu za to značky ako Versace, Isabel Marant a Christian Dior, ktoré ich zaradili do svojej jesennej kolekcie. Niektoré značky využili tento vzor ako dominantný, iné ho dali ako podšívku a na bunde od Versace sa objavil v červeno-čiernom prevedení. Nemusí tak ísť len o klasickú hnedú.

Strihom sa tiež medze nekladú. Môžete zvoliť džínsovú bundu s touto potlačou, sako, blejzer a momentálne je veľmi obľúbenou bomber bunda, ktorej tento vzor tiež veľmi svedčí a prikláňa sa skôr k športovejšiemu vzhľadu.

Tí odvážni môžu navyše podľa expertov doplniť tento vzhľad kabelkou alebo klobúkom s rovnakým vzorom.

Plášte

Prehliadky na jesennom týždni módy v New Yorku 2024 presvedčivo ukázali, že plášte sú jednoducho in. Na rozdiel od estetiky superhrdinov je škála štýlov pomerne široká, od pletených plášťov, cez pončá až po plášte, ktoré skôr pripomínajú šaty. V tomto prípade ide o to, že daný kúsok nemá rukávy, resp. má ilúziu rukávov, ktoré sú také široké, že z nich jednoducho vyberiete ruky.

Možno sa to nezdá ako veľmi praktická voľba, keďže nebudú hriať vaše ruky, plášte sú však ideálnym kúskom na vrstvenie.