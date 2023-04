Tomáš Drahoš, ktorý surovo zbil svoju partnerku, čelí obvineniu. Je na neho podané trestné oznámenie

Známa influencerka Ráchel Karnižová pred pár dňami priznala, že ju psychicky, ale aj fyzicky týral jej partner Tomy Kotty (Tomáš Drahoš). Na sociálnej sieti detailne popísala, čo všetko prežívala, ako ju urážal, osočoval a ako jej pod vplyvom alkoholu spôsobil nepríjemné poranenia.

Moderátor ju kopal, fackal, hodil ju do vane, ťahal ju po byte za vlasy a vulgárne jej nadával. Po zverejnení kauzy moderátor Tomy Kotty najprv svoj čin popieral s tvrdením, že si nič nepamätá, neskôr svoj čin oľutoval, tvrdí, že po napadnutí ihneď nastúpil na liečenie.

Aj keď Ráchel predtým avizovala, že trestné oznámenie podať nechce, predsa len sa tak stalo. To, kto ho podal, zatiaľ známe nie je. Ako informuje Nový Čas, mohli to byť napríklad jej rodičia, polícia ho už obvinila.

„V súvislosti s trestným oznámením z 11. 3. 2023 poverený príslušník OO PZ Petržalka-stred začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie proti 31-ročnému T. D. za prečin ublíženie na zdraví spáchaného v štádiu pokusu,“ uviedla hovorkyňa KR PZ v Bratislave Silvia Šimková pre Nový Čas.

Prípadom sa zaoberá aj Generálna prokuratúra

K prípadu sa prostredníctvom Facebooku vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Na sociálnej sieti napísal, že pri domácom násilí a týraní niet miesta pre mlčanie, nevšímavosť okolia, falošnú ilúziu, či ospravedlnenie, a to bez ohľadu na status obete.

„Boj proti domácemu násiliu je dlhodobou prioritou prokuratúry,“ uviedol Žilinka. Dodáva, že ani medializovaný prípad mladej influencerky neostane zo strany OČTK nepovšimnutý a bude riadne objasnený.

Rachel ďakuje za podporu

Influencerka vo svojom poslednom príspevku všetkým ďakuje za podporu. „Za posledné dni som zistila že pri mne stojí toľko ľudí, na ktorých sa môžem kedykoľvek spoľahnúť,“ píše vo svojom príspevku.

„Mrzí ma však, koľko mi došlo správ typu “deje sa mi to tiež” alebo “prežila som si to isté”, a to som otvorila 5 % správ z toho, čo mi reálne došlo,“ približuje.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 🔥RACHEL♌️ (@rachellkka)

„Pýtate sa ma, ako sa momentálne cítim a neviem, či buď som ešte v šoku alebo čo, ale necítim vôbec nič, ani raz som od piatka neplakala a len dúfam, že keď prídem spať na Slovensko, tak to už nebude taký tlak. Chcem na to čo najrýchlejšie zabudnúť a posunúť sa ďalej a dúfať, že mi to spôsobí čo najmenšie následky,“ dodáva.

Ak ste obeťou násilia, vyhľadajte pomoc a nečakajte. Kontaktuje bezplatnú linku 0800 212 212 alebo kliknite na web Zastavme násilie.