Títo páni majú nevýhodu: Nová štúdia ukázala, aké mužské telo je pre ženy najatraktívnejšie

Samozrejme, čo sa vonkajšieho vzhľadu týka, každý má iné preferencie. Predsa však existuje istý ideál krásy a vedci sa už po niekoľkýkrát rozhodli, že zistia, aké mužské telo je pre ženy najatraktívnejšie.

Vysokí muži majú jednoznačnú výhodu

Dlhodobo sa diskutuje o tom, či je pre ženy atraktívnejší svalnatý muž alebo taký, ktorý nemá vyrysované telo. Ako informuje Mail Online, najnovšia štúdia publikovaná v časopise Archives of Sexual Behaviour preukázala, že svaly sú predsa len dôležité. Najideálnejšie je, ak má muž vypracovaný hrudník a bicepsy. Svaly mu ale pomôžu len v prípade, ak nie je nízky.

Podľa odborníkov je pre ženy atraktívne najmä to, ak je obvod ramien väčší ako obvod pásu. Ak je ale muž nízky, príliš mu nepomôže ani to, ak bude mať ramená ako Rambo. Farid Pazhoohi, hlavný autor štúdie, sa vyjadril, že ženy uprednostňujú vysokých mužov so širšími ramenami.

Do výskumu sa zapojilo celkovo 659 heterosexuálnych žien vo veku od 18 do 83 rokov. Ich úloha bola jednoduchá, mali si pozrieť niekoľko obrázkov mužov, ktorých výška sa pohybovala od 160 po 190 centimetrov. Do troch kategórií rozdelil mužov aj podľa pomeru obvodu ramien a pásu.

Potvrdili sa výsledky predchádzajúcich výskumov

Obrázky neukazovali reálnych mužov, ale ilustrácie s viac či menej detailmi, pričom vedľa ilustrácie muža bola pre lepšiu predstavu vyobrazená ženská postava. Každá z účastníčok výskumu mala na základe ilustrácie ohodnotiť atraktivitu, mužnosť, ale aj bojaschopnosť muža. Výsledky hovoria jasne, pre ženy sú atraktívnejší vysokí muži s väčším obvodom ramien.

Ak aj muž má široké ramená, no je nižší, má nižšie šance, že ho bude opačné pohlavie považovať za atraktívneho. Výsledky štúdie potvrdili to, čo ukázali už aj predchádzajúce experimenty, výška je pre ženy pri výbere partnera dôležitá.

Už štúdia publikovaná v roku 2002 v časopise Human Nature ukázala, že vyšší muži sú úspešnejší pri hľadaní partnerky na dlhodobý vzťah. Pri vyšších mužoch nadobúdajú ženy dojem, že sú silnejší a celkovo zdravší.

Čo sa mužov týka, dôležitý je pre nich najmä pomer pásu a bokov. Za atraktívne považujú ženy, ktorých pás je výrazne užší ako boky. Ak je ale pomer narušený, je to podľa mužov známka obezity a nie práve najlepšieho zdravotného stavu.