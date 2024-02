Títo ľudia dostanú od zamestnávateľa viac peňazí: Vieme, kedy sa tak stane, môže to byť aj o stovky eur ročne navyše

Zamestnanci využívajúci pri pracovnej ceste svoje vlastné auto by mali od mája opäť dostávať vyššiu finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa. Pri osobných autách by malo ísť o nárast z 0,252 eura na 0,265 eura za kilometer jazdy. Pri jednostopových vozidlách, teda pri motocykloch a trojkolkách, sa náhrada môže navýšiť z 0,071 eura na 0,075 eura za kilometer jazdy. Vyplýva to z nového pripraveného opatrenia rezortu práce.

Uveďme si však aj praktický príklad, ak zamestnanec pôjde na pracovnú cestu z Košíc do Bratislavy a späť vlastným autom, najazdí 650 kilometrov. V súčasnosti má nárok na finančnú náhradu od svojho zamestnávateľa pri sadzbe 0,252 eura za kilometer vo výške 163,8 eura. Pri navrhovanej zvýšenej sadzbe na úrovni 0,265 eura dostane finančnú náhradu na úrovni 172,25 eura, čo je o 8,45 eura viac.