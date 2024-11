Tisci z komunity Crypto Cartel: Takto náš člen z ničoho zarobil 18 000 dolárov, v kryptomenách viete začať aj bez kapitálu

Zorientovať sa na divokom kryptomenovom trhu nie je vôbec jednoduché. Nekončiace grafy, množstvo nových projektov pribúdajúcich každý deň, podvody či volatilita. Noví investori sa musia popasovať hneď s niekoľkými nástrahami a výraznou pomocou je správny mentoring.

Aj na Slovensku už v súčasnosti pôsobí množstvo platených krypto skupín, ktoré sa snažia potenciálnych členov presvedčiť, že práve ich poradenstvo a analýzy sú tie najlepšie. Zaujímavou komunitou je dozaista Crypto Cartel (CC), ktorý sa rozhodol raziť vlastnú stratégiu postavenú na jasne stanovených pilieroch. Od konkurencie ich odlišuje hneď niekoľko vecí, vrátane spôsobu, akým k svojim členom pristupujú.

Líder CC Tisci nám v rozhovore prezradil, čo je základom každého úspešného trejdera pôsobiaceho v ich komunite, ako k jednotlivým ľuďom pristupujú a dozvedeli sme sa aj to, že na vstup do krypto sveta nepotrebuje nový člen Crypto Cartelu prakticky žiadny kapitál. „Môžu k nám prísť s prázdnymi vreckami a my im ich naplníme,“ povedal CEO unikátneho projektu.

Na ich Discorde nájdete komunitné chaty, skupiny poskytujúce tipy na konkrétne kryptomeny, profesionálne bitcoinové technické analýzy a v neposlednom rade aj takzvané kryptomenové airdropy, vďaka ktorým nepotrebujú začiatočníci masívny vstupný kapitál. O tom, ako to všetko funguje, sa už dozviete v tomto rozhovore.

Na úvod otázka, ktorú kladú mnohí, hlavne začiatočníci. Nie je na vstup do krypta sveta neskoro? Ponúka súčasný trh šancu aj pre nových ľudí?

Je to rovnaké, ako na akciovom trhu. Aj ten stále ponúka nové firmy, ktoré majú zaujímavý cashflow, vedia vyplácať zaujímavé dividendy a vedia časom rásť na hodnote. Platí teda, že na vstup do kryptomien nebude nikdy neskoro. Samozrejme, čím skôr sa doň človek dostane, tým lepšie pre neho. Osobne si myslím, že Bitcoin bude minimálne v šesťciferných, možno v sedemciferných číslach zastabilizovaný a bude rásť dekády. Taktiež tu máme množstvo nových kryptomien, na ktorých sa dá zarobiť oveľa viac.

V akej fáze sa momentálne nachádza trh s kryptomenami? Aké sú vaše predikcie do najbližších týždňov či mesiacov?

K tomuto by som na úvod povedal, že ľudia všeobecne vnímali rok 2024 ako neskutočne dobrý pre kryptomeny. To sa aj sčasti plnilo – entuziazmus dodávali bitcoinové a ethereumové ETF spolu s halvingom. Tretím podporným faktorom sú americké voľby, ktoré nás čakajú už čoskoro. To je indikátor, že najbližšie dni a týždne, minimálne do volieb, je predikcia optimistická. Ako to bude po voľbách, to si netrúfam odhadnúť.

Svoju rolu zahrajú aj úrokové sadzby, ktoré sa už v nedávnej minulosti znižovali. Osobne si teda myslím, že do konca roka nás môže čakať pekný “run”, Bitcoin by podľa mňa mohol ísť aj na úroveň 90 000 dolárov. Prvý kvartál však môže prísť výplach. To je, samozrejme, môj laicko-trejderský pohľad.

Čo sa týka spomínaných amerických volieb, je pre krypto trh optimistickejšie víťazstvo Trumpa?

Určite áno. Môžete si všimnúť, že aj v poslednej dobe sú Donald Trump a Elon Musk “najkrajší párik”. Ten trhový entuziazmus by Trumpovo víťazstvo z hľadiska postoja tejto dvojice ku kryptomenám podľa mňa podporilo.

Ak chce byť človek na krypto trhu úspešný, určite sa potrebuje riadiť niekoľkými pravidlami a musí disponovať istými vlastnosťami. Čo v tomto smere považujete za najdôležitejšie?

V tomto smere si musíme povedať, že na trh väčšinou vstupujú dva typy ľudí – aktívni a pasívni. Tí pasívni iba nakúpia aktíva, väčšinou ako Bitcoin, Ethereum, Solana a podobne, pričom nechajú ten čas, aby im to zhodnotil. Títo “hodleri” sú spravidla najprofitabilnejší trejderi. V praxi sa teda o žiadne špeciálne pravidlá nezaujímajú, sú len trpezliví.

Aktívni trejderi potrebujú disponovať vlastnosťami, ako sú disciplína, konzistencia a čistá hlava pri rozhodovaní. Taktiež musia mať na trhu dokonalý prehľad. K tomuto im vie pomôcť, ak sú súčasťou nejakej väčšej krypto komunity. V opačnom prípade hrozí, že budú na trhu úplne stratení a budú robiť aj viac zlých impulzívnych rozhodnutí.

Ešte by sme nadviazali na predošlú otázku. Čo z týchto dôležitých aspektov viete v rámci CC ponúknuť vy?

Ja si v prvom rade beriem za úlohu to, aby každý jeden človek, ktorý do Crypto Cartelu príde, zmenil svoj mindset. To je prvý krok, ktorý musí absolvovať každý člen. Viem to aj podľa seba, nakoľko som si dobre nastavil svoju dennú rutinu, ktorá mi funguje dlhodobo. Preto chcem, aby všetci členovia ešte predtým, skôr, než do trhu zapoja čo i len jediné euro, sa takémuto nastavaniu priblížili. To im pomôže robiť správne rozhodnutia. My v CC to voláme “bulletproof mindset”.

Zmena tohto lifestylu je prvým krokom k tomu byť úspešný a získať správnu disciplínu. V našich skupinách si to pochvaľujú mnohí ľudia a ďakujú nám, že sme im toto nastavenie zmenili. Fáza dva je už zarábanie peňazí na trhu.

Viete priblížiť, ako momentálne funguje váš Discord? Čím ste na domácom trhu výnimoční?

My si uvedomujeme, že naši členovia sú hlavne mladí ľudia. Často začínajú prakticky bez kapitálu a my sme im u nás vytvorili cesty, ako môžu na trhu začať aj bez týchto financií. Okrem vecí, ktoré som spomenul v predošlej otázke, sme takí výnimoční aj týmto.

Aby som to priblížil, ide o takzvané airdropy. Je to forma marketingu krypto projektov, ktorú si môžeme predstaviť nasledovne – naprogramoval by som teraz e-shop s oblečením a ešte pred jeho oficiálnym spustením na trh by som chcel nahnať nejakých ľudí, ktorí do tohto e-shopu prídu a vyskúšajú si jeho funkcie. Napríklad, vloženie produktu do košíka, registráciu, odoslanie objednávky a podobne. Následne by nám hlásili chyby, ktoré na tejto platforme nájdu.

Za odmenu, že to títo ľudia robia, dostanú od nás kredity do tohto e-shopu. Rovnako to funguje v krypto svete, kde teda v praxi ľudia testujú nové projekty a ak to robia konzistentne, pri spustení dostanú tokeny. Tie sú v rôznych sumách a väčšinou sú plne likvidné. Takto si teda členovia môžu zarobiť prvé peniaze aj bez akéhokoľvek finančného rizika.

Okrem airdropov u nás členovia dostanú spomínaný “bulletproof mindset”, máme tiež komunitné chaty, kde sa zdieľajú rôzne informácie. Každý člen navyše dostane osobného mentora, ktorý ho prevedie celým Discordom. Ľudia u nás nájdu aj rôzne kurzy, ktoré ich naučia prakticky všetko o kryptomenách. Asi posledné, čo by som spomenul, sú skupiny, kde odporúčame nami vybrané kryptomeny, jednotlivé akvizičné stratégie a profesionálne technické analýzy.

Hitom je však u nás aj takzvaný shitcoining, kde sa členovia zabávajú a niektoré tieto coiny vedia skutočne robiť stovky percent. Je to ale obrovský risk.

Keď sa bavíme o týchto tokenoch, v akých sumách sú?

Reálne sa dá dostať aj od 30 dolárov, až po najväčší airdrop, aký sme dostali – 18 000 dolárov. To rozmedzie je veľké, každý projekt to má inak a závisí to aj od aktivity konkrétneho člena. Aktuálne máme u nás aktívnych približne 100 takýchto airdropov, naši členovia ich “farmia” dennodenne.

Ako z vašich platforiem vyplýva, dvere u vás majú otvorené ako začiatočníci, tak aj skúsenejší krypto nadšenci. Prečo by sa mali rozhodnúť práve pre vás?

Asi by som len zhrnul, čo som už povedal. Pre tých skúsenejších máme k dispozícii profesionálne analýzy od trejderov, ktorí majú nad 80 % win ratio obchodovania konzistentne už niekoľko rokov. Pre začínajúcich poskytujeme nastavenia správneho mindsetu na budovanie vlastného bohatstva a tiež kompletného sprievodcu pri vstupe do sveta kryptomien.

Stačí potenciálnym investorom aj nižší kapitál?

Jediné, čo potrebujú, je zaplatiť si členstvo za 40 eur. Žiadny ďalší kapitál nepotrebujú. Môžu k nám prísť s prázdnymi vreckami a my im ich naplníme.

Len pre predstavu, aké najúspešnejšie obchody/signály sa vám podarilo zrealizovať?

Čo sa týka mňa osobne, na mojom najúspešnejšom obchode som urobil 77-násobok vkladu. Náš člen dokonca zarobil 190-násobok pôvodného vkladu, a to za veľmi krátky čas.

Na čo by si mali dať ľudia v krypto svete všeobecne pozor? Ako si vedia overiť spoľahlivé skupiny či trejderov?

V prvom rade je najlepšie si pozrieť skúsenosti iných ľudí s danými skupinami či trejdermi. Aj o nás sa hovorilo, že sme scam a vyvrátiť to môžeme iba faktami. To sú teda reálne skúsenosti ľudí, ktoré si vie každý pozrieť napríklad na našom Instagrame. To platí aj v prípade, ak človek vstupuje na nejakú burzu, recenzie sú kľúčové. Taktiež sa dajú jednotlivé kontrakty overiť aj technicky.

Stále platí, že každý človek by si mal pred akoukoľvek investíciou či nákupom urobiť vlastný rešerš a získať maximum informácii tak, aby sám vedel povedať, na základe čoho spravil svoje rozhodnutie, ktoré sa aplikovaním tohto prístupu stáva zodpovednejším. To je tiež to, čo učíme našich členov. Vedomosti, ktoré v CC posúvame, im takpovediac znemožnia investovať do scamu.

Pri skupinách či trejderoch môže byť prvým indikátorom neúmerne vysoká cena členstva a prvé kroky v ňom. Ak daný človek bude napríklad chcieť, aby som peniaze na zhodnotenie posielal priamo jemu, tak to je prvý indikátor, že do toho nejdem. V CC presadzujeme myšlienku osobného vlastníctva a je dôležité ľudí naučiť, ako skutočne vlastniť kryptomeny, bez tretích strán.

Ďalej je tiež zlým signálom, ak daná skupina bez akéhokoľvek vzdelania hodí člena rovno do trejdingu, odporúča poslanie prostriedkov na pochybné burzy a podobne.

Čo by ste na záver odkázali našim čitateľom?

