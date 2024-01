Expert na kryptomeny: Kúpil som 10 miliónov Dogecoinov za 800 eur, neskôr mali hodnotu miliónov. Toto sú moje tipy na 2024

Svet kryptomien stále niektorí investori vnímajú ako rizikový a vyhýbajú sa mu oblúkom. Podnikateľ Dávid Kokavec, na sociálnych sieťach známy ako Dakojas, je však iného názoru a v našom rozhovore nám prezradil, prečo sú kryptomeny podľa neho dobrá investícia, aké zážitky počas dlhých rokov na trhu nazbieral, ale aj to, aké sú jeho predikcie na najbližšie obdobie.

Dávid je zakladateľom a hlavou úspešného projektu kryptotrejder.sk, ktorý patril na slovenskom trhu medzi tie úplne prvé, ktoré sa tomuto odvetviu začali aktívne venovať. Spolu so svojím tímom obchodník monitoruje a analyzuje aktuálne dianie, skúma ambiciózne projekty a na konferenciách organizovaných po celom svete zbiera informácie priamo od ľudí, ktorí za nimi stoja.

V súčasnosti má na svojom konte mnoho úspešných obchodov, no jeho prístup ostáva opatrný. S pribúdajúcimi pozitívnymi správami v médiách sa, pochopiteľne, zvyšuje aj záujem o kryptomeny a investície do nich. Preto sme sa rozhodli s obchodníkom porozprávať aj o tom, ako sa vyvarovať chybám či podvodom.

V rozhovore sa dozviete: ako vyzeral kryptomenový trh kedysi;

aké zhodnotenie priniesli najúspešnejšie trejdy;

v akej fáze sa momentálne trh nachádza;

ktoré kryptomeny Dávid odporúča pre rok 2024.

Ešte pred samotným rozhovorom prikladáme aj vysvetlivky niektorých pojmov či skratiek, ktoré boli počas interview použité.

Halvingový cyklus – Ako uvádza portál kryptomagazín.sk, halving je najdôležitejšia udalosť na bitcoinovej sieti, ktorá je často spájaná s cenovým rastom Bitcoinu. Ťažiari dostávajú za každý vyťažený blok určitý počet Bitcoinov vo forme odmeny. Približne každé štyri roky sa táto odmena zmenší o polovicu. Delenie je dôležité na obmedzenie množstva nových bitcoinov, ktoré sa dostanú do obehu a v zásade tak má protiinflačný účinok.

Bitcoin ETF – ETF je skratka pre Exchange-traded fund – ide o fondy, ktoré sú určené pre drobných aj inštitucionálnych investorov. Ide o jednoduchý spôsob investovania a už v týchto dňoch sa očakáva rozhodnutie ohľadne takéhoto obchodovania aj pri kryptomene Bitcoin.

Bear market (medvedí trh)/Bull market (býčí trh) – Ide o označenie aktuálneho trendu na burzách. Medvedí trh sa vyznačuje klesajúcim trendom počas dlhšieho časového obdobia, pričom takzvaný býčí trh je jeho presným opakom.

ATH – Ide o skratku pojmu „All time high“, teda maximálnej hodnoty, ktorú daná sledovaná kryptomena dosiahla.

Obchodovanie na páku – Páka, prípadne tzv. pákový efekt predstavuje spôsob obchodovania s vyššou sumou, akou obchodník reálne disponuje. S možnosťou vyššieho zisku však prichádza aj veľké riziko rýchlej straty peňazí a účtu.

Než prejdeme ku konkrétnym otázkam ohľadne kryptomenového trhu, priblíž, prosím, čitateľom, ako si sa ku kryptomenám dostal ty.

Ku kryptomenám som sa dostal v roku 2015, keď mi jeden známy odporúčal projekt OneCoin. Oni to vtedy postavili na tom, že OneCoin stojí 4-5 eur a Bitcoin okolo 250, takže sa viac oplatí investovať do lacnejšej meny. Dnes vidíme, že Bitcoin bol vtedy extrémne cenovo dostupný, pričom neviem, či OneCoin ešte existuje, prípadne či jeho majitelia nesedia vo väzení.

Ako reálny vstup do krypto sveta považujem rok 2016, kde som sa zoznámil s burzou Coinbase, na ktorej sa dal vtedy kúpiť iba Bitcoin. Pár som si ich vtedy kúpil bez nejakého očakávania. Bolo to super, lebo sme to vedeli aj využiť, neraz sme za služby grafikom či webárom zo zahraničia platili aj kryptom.

Čo považuješ za svoj prvý skutočne úspešný trejd?

V tej dobe nebolo na Slovensku veľa informácií, takže sme museli študovať skôr zahraničné weby a ako prvý úspešný nákup vnímam to, keď som si zaobstaral Ethereum za 7 eur. Extrémny výnos nám priniesol aj Ripple, ktorý sme pri experimente na burze Poloniex nakúpili za pol centa. Oni mali už vtedy zazmluvnené spolupráce s niektorými bankami vrátane UniCreditu a Ripple vtedy stúpol minimálne 70-násobne. Pochopiteľne, ľudia vtedy boli zvyknutí na konzervatívne investície a takýto profit bol niečo nepredstaviteľné, ale v tej dobe bola volatilita u kryptomien vyššia.

Ako vnímaš vývoj trhu za tých necelých 8 rokov, počas ktorých obchoduješ? Ako si na ňom “prežil” ty?

Je potrebné na úvod spomenúť, že Bitcoin sa vyvíja v štvorročných cykloch – ide o tzv. halvingový cyklus, podľa ktorého sa aspoň približne vieme riadiť. Kedysi bola volatilita pri kryptomenách vyššia, v začiatkoch som sa mnohých chýb dopustil aj ja, napríklad v podobe panických predajov. Takmer od začiatku tu ale bola filozofia HODL, ktorá je odvodená od skomoleného anglického slova “hold”, teda držať. Tou som sa viac-menej riadil aj ja, ale v rámci vývoja trhu je potrebné portfólio meniť.

Hovorí sa, že “trend je môj kamarát”, v poklesoch som teda postupne dokupoval, keď sa definoval takzvaný bear market, tak som, samozrejme, všetko nedržal, ale aj odpredával. V medveďom trhu môžu niektoré kryptomeny klesnúť aj o 70-80 %, to však neplatí o tých najväčších hráčoch, ako je Bitcoin či Ethereum.

Dodnes ale spomínam napríklad na to, ako som vlastnil približne 10 miliónov kusov kryptomeny Dogecoin, ktoré som nakúpil asi za 800 eur. Neskôr som ich predal približne za tisíc eur, no keby som sa držal filozofie HODL, v istom období by sme sa zrejme bavili o miliónoch eur, v súčasnosti o státisícoch.

V čom sa trh a celkovo obchodovanie s kryptomenami zmenilo najviac?

Ak by som to mal globalizovať a zjednodušiť, kryptomeny boli kedysi len punk, teraz už sú prakticky mainstream. Na väčšie semináre a konferencie vtedy chodili desiatky, maximálne stovky ľudí. Teraz sú v kryptomenách aj veľkí hráči či inštitúcie. Pochopiteľne, v kryptomenách je oveľa väčší kapitál ako napríklad v rokoch 2016 či 2017. Pribudlo aj obchodovanie s derivátmi, páky a podobne.

Dá sa profitovať aj v tzv. bear markete?

Určite áno. Napríklad, aj skrz toho, že ľudia využívajú deriváty a obchodujú “na páku”. V rámci obchodovania tiež rozlišujeme dve základné pozície – long a short. Pri short pozícii teda obchodníci špekulujú na pokles ceny aktíva a vedia tak profitovať aj v medveďom trhu.

Aké najväčšie stereotypy a predsudky pri obchodovaní s kryptomenami vnímaš ty?

V prvom rade ide o tú volatilitu, že kryptomeny vedia prudko rásť, ale aj prudko padať. Podľa toho sa vo všeobecnosti súdia ako extrémne rizikové, no dnes už tá istota neexistuje prakticky nikde. Navyše, trh už nie je taký volatilný, ako bol pred pár rokmi. Základom je vyberať si projekty starostlivo podľa fundamentu. Kryptomeny ako Bitcoin či Ethereum predstavujú v rámci krypto sveta tie najkonzervatívnejšie a stabilné investície.

Taktiež sa zvyknú spomínať nelegálne aktivity, na ktoré sa kryptomeny používajú, no to isté môžeme tvrdiť napríklad aj o hotovosti ako je euro či dolár. Podvody tu boli, sú aj budú. Či už sa na to použili kryptomeny alebo hotovosť, za dôležité považujem o tom otvorene hovoriť. S kryptom idú často ruka v ruke aj scamy, no v tomto prípade je dôležité urobiť si rešerš a nenaletieť podvodníkom. Krypto komunita často na podvody upozorňuje.

Čo ešte vnímam ako stereotyp, je to, že obchodovanie s kryptom sú rýchle a ľahko zarobené peniaze. S tým sa čiastočne dá súhlasiť, no kto do toho ide s týmto očakávaním, môže byť veľmi sklamaný. Málokedy zbohatnete za noc, ide o dlhší proces.

Ďalším stereotypom je to, že niektorí ľudia si myslia, že Bitcoin je anonymný a plne decentralizovaný. S týmto nemôžem úplne súhlasiť, nakoľko na burze sú používatelia verifikovaní svojimi dokladmi. Akonáhle ho takto nakúpite, celá história transakcií sa s vami vezie.

V tomto smere by som spomenul aj to, že veľa ľudí si mylne myslí, že ak máte kryptomeny nakúpené na burze či inej tretej strane, ste ich skutočným vlastníkom. Určite odporúčam zadovážiť si kryptopeňaženku, kde si kryptomeny môžete uložiť. Videli sme, čo sa stalo napríklad pri páde známej burzy FTX – ľudia, ktorí tam držali svoje prostriedky, o ne prakticky prišli a nie je jasné, či sa k nim ešte niekedy dostanú.

Ktoré chyby robia ľudia pri obchodovaní najčastejšie?

Medzi najväčšie chyby patrí to, ak človek všetko staví na jednu kartu. Veľa ľudí sa tiež nechá zbytočne oklamať podvodníkmi a prídu o peniaze.

Častým príkladom sú aj nováčikovia na burze, ktorí nabehnú na burzu s prehnanými očakávaniami, otvoria pár pákových obchodov, v ktorých sa im môže zadariť. Je to takzvané nováčikovské šťastie, no v drvivej väčšine tieto trejdy nedopadnú dobre a títo ľudia sa rýchlo “prepákujú” až k vymazaniu účtu.

Potom tu máme klasické nedodržiavanie princípov obchodovania, ale aj nezmyselné investície do projektov, ktoré už sú za zenitom. Preto treba sledovať nové a moderné projekty a vyhýbať sa týmto chybám.

Dajú sa zarobiť skutočne pekné peniaze aj z malých vkladov? Zažil si takéto situácie?