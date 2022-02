Tínedžer, ktorý sledoval Muskovo lietadlo, odmietol 5 000 dolárov, chcel viac. Teraz sa o neho bijú letecké spoločnosti

Miliardár ho požiadal, aby s tým okamžite prestal a ponúkol mu 5 000 dolárov. Jack Sweeney sa však s takouto ponukou ani náhodou neuspokojil, chcel, aby mu zaplatil 50 000 dolárov. Teraz Sweeney na Twitteri zverejňuje informácie už aj o ďalších celebritách a zdá sa, že Elon Musk mu tentoraz namiesto peňazí ponúkol rovno prácu.

Ako informuje portál LAD Bible, študent, ktorý sledoval každý pohyb súkromného lietadla Elona Muska a informácie uverejňoval prostredníctvom twitterového účtu Elon Musk’s Jet, sleduje aj ďalších miliardárov. Zaujíma ho napríklad pohyb Billa Gatesa, Jeffa Bezosa, Oprah Winfrey či Kylie Jenner. Informácie pre zvedavcov uverejňuje prostredníctvom účtu Celeb Jets. Účty si medzičasom získali tisícky fanúšikov, niet sa preto čo čudovať, že to upútalo aj Muskovu pozornosť.

Ako sme písali, ten mu ponúkol sumu 5 000 dolárov, ak s uverejňovaním informácií prestane. Jack Sweeney však ponuku odmietol, napriek tomu priznal, že pôvodne vďaka tejto aktivite zarábal len zhruba 20 dolárov mesačne. Ako informuje portál Nasdaq, Musk našiel spôsob, ako informácie o pohybe svojho súkromného lietadla blokovať. Okrem toho, zablokoval aj Sweeneyho súkromný účet. „Nemusel ma zablokovať. Nechápem, prečo je taký nahnevaný,“ vyjadril sa na Muskovu adresu študent.

Sweeneymu však netrvalo dlho, kým zistil, ako Muskovu obranu prelomiť a informácie veselo uverejňovať aj naďalej. Zdá sa, že po tomto odvážnom kroku študentove schopnosti skutočne zaujali, a to nielen miliardára. Namiesto 5 000 dolárov sa mu totiž podarilo získať prácu.

Floyd Mayweather’s Jet Took off near Miami, Florida, US. Going to Van Nuys, California, US (VNY, Van Nuys Airport) arriving in ~5h22m. pic.twitter.com/ho5cQEF9cS

— Celebrity Jets (@CelebJets) February 3, 2022