Študent sleduje lietadlo Elona Muska, jeho polohu zverejňuje na Twitteri. Toto mu miliardár núka, ak s tým prestane

Medzi celebrity možno zaradiť aj miliardára Elona Muska. Kamkoľvek sa pohne, ľudia sledujú každý jeho krok. Občas nielen pomyselne, ale doslovne. 19-ročný študent totiž sleduje každý pohyb Muskovho súkromného lietadla a jeho polohu uverejňuje prostredníctvom Twitteru. Miliardár sa ho snaží prinútiť, aby s tým prestal.

Muskovo súkromné lietadlo neustále sleduje 19-ročný študent

Ako informuje portál Interesting Engineering, 19-ročný študent sleduje súkromné lietadlo Elona Muska kamkoľvek sa pohne. Jeho pohyb následne uverejňuje prostredníctvom twitterového účtu Elon Musk’s Jet.

Samozrejme, miliardára to príliš neteší a podľa portálu Protocol mu ponúkol odmenu 5 000 dolárov, ak s tým prestane. Keď sa Musk dozvedel, že údaje z letov jeho súkromného lietadla sú verejne prístupné, označil riadenie leteckej prepravy za primitívne (nie je isté, či to myslel seriózne alebo žartoval).

Súkromné lietadlo je monitorované za pomoci botov, ktoré neustále zhromažďujú údaje o letoch. Za bežných okolností však ľudia nemajú potrebu tieto informácie študovať, aj keď sú verejne dostupné. Aj keď 19-ročný študent Jack Sweeney neporušuje žiaden zákon, obdržal správu, že by s uverejňovaním takýchto informácií na Twitteri mal urýchlene prestať, keďže to môže predstavovať bezpečnostné riziko. Musk dodáva, že sa mu nepozdáva myšlienka, že by sa kvôli nápadu zvedavého študenta mal niekto pokúsiť jeho lietadlo napríklad zostreliť.

Ponúkol mu 5 000 dolárov, ak s tým okamžite prestane



Na túto požiadavku študent odpovedal, že účet zruší, ak mu Musk za to dá Teslu Model 3. To sa však miliardárovi nepozdáva a namiesto toho mu ponúkol odmenu vo výške 5 000 dolárov. S tým sa ale Jack neuspokojil a Muskovi navrhol, že s uverejňovaním informácií prestane za 50 000 dolárov. Dodal, že mu to pomôže dokončiť školu a možno si dokonca aj kúpi spomínanú Teslu. Musk študentovi odpísal, že to zváži, zatiaľ sa však nevyjadril, či skutočne plánuje danú sumu Jackovi zaplatiť.

Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5 — Elon Musk’s Jet (@ElonJet) January 26, 2022

Ako informuje portál Forbes, Muskov majetok sa k dnešnému dňu šplhá k závratnej hodnote 220 miliárd dolárov. Mnohí sa preto pýtajú, prečo sa rozhodol situáciu riešiť práve takýmto spôsobom. Podľa niektorých by to mohol vyriešiť napríklad tak, že si kúpi nie jedno, ale niekoľko súkromných lietadiel, ktoré môže Jack sledovať. Potom by ľudia nevedeli, v ktorom z nich sa práve nachádza.