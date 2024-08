Tvorca filmu Miki prehovoril o tom, či bude Černák na ňom zarábať. Takto zasahoval do jeho vzniku z väzenia

Premiéra filmu MIKI je už za rohom a mnohí sa už nevedia dočkať. Už teraz sa o filme hovorí ako o jednom z najlepších tohto roka. Scenárista v rozhovore pre Aktuality priznal, že Černák do tvorby filmu zasahoval. Aká ale bude jeho odmena?

Článok pokračuje pod videom ↓

Ľudia sa už nevedia dočkať

Mikuláša Černáka snáď nikomu predstavovať netreba. V popise na ČSFD sa dozvedáme, že film MIKI vykresľuje príbeh muža, ktorý sa zo zahraničia vracia domov do svojej rodnej zeme a objavuje nové otvárajúce sa možnosti týkajúce sa organizovaného zločinu. Kedysi sa živil ako šofér autobusu, no podarilo sa mu vybudovať jednu z najobávanejších mafiánskych skupín v krajine.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Miki (@mikifilm.sk)

Hlavných úloh sa zhostili Milan Ondrík, Dušan Cinkota, Michal Kubovčík či Petra Vajdová. V kinách si tento počin z dielne slovenských, ale aj českých tvorcov môžete pozrieť už od 15. augusta a mnohí sa už teraz nevedia dočkať.

Bude Černák na filme zarábať?

Scenárista Miro Šifra v rozhovore v relácii Na rovinu prezradil, že chodil za Černákom do väzenia a diskutoval s ním o detailoch filmu. Šifra vysvetlil, že to, čo diváci uvidia vo filme, bolo postavené na základe informácií priamo od Černáka. Dodáva, že Černák mal na neho kontakt a po dobu dvoch rokov mu mohol z väzenia telefonovať. Mafiánsky boss však údajne zasahoval zväčša len do detailov, napríklad o tom, aké používali v tej dobe autá a čím kŕmili svojho tigra, no neovplyvňoval to, či sa o niektorej z vykonaných vrážd bude hovoriť alebo nie.

Šifra v rozhovore v relácii vysvetlil, že diváci nemusia mať pocit, že tým, že si film pozrú v kine, budú finančne podporovať Mikuláša Černáka. Nie je to tak. Dodal, že nevie o žiadnej dohode s Černákom. Upozornil však, že do zmlúv vidia najmä producenti, nie on ako scenárista.