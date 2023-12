Tieto vianočné trhy sú európskym hitom: „Hlavné mesto Vianoc“ ponúka unikátnu atmosféru a storočia trvajúce tradície

Vianočné sviatky sú už prakticky za dverami a návšteva tradičných trhov patrí medzi zaužívané zvyky mnohých ľudí. Nasávať unikátnu atmosféru a vychutnávať si horúce nápoje pod svietiacou výzdobou však nemusíte iba na Slovensku. Európa ponúka niekoľko veľmi zaujímavých možností, ktoré stoja za zmienku. Takýto prípad je aj francúzsky Štrasburg.

Tradícia siahajúca do roku 1570

Vianočné trhy v Štrasburgu patria medzi tie absolútne najstaršie v rámci celej Európy. Podľa portálu Eurostar ide o najstarší sviatočný trh vo Francúzsku, ktorého korene siahajú až do roku 1570. Nie div, že toto mesto dostalo prezývku „hlavné mesto Vianoc“. Návštevníkov čaká pestrá výzdoba, približne 30-metrový vianočný stromček, ktorý patrí medzi najvyššie v Európe, no samozrejmosťou sú tiež stovky typických stánkov, v ktorých nájdete pochutiny či výrobky rôzneho druhu.

„Mesto je očarujúce, ulice sú elegantne vyzdobené, všade hrajú vianočné koledy. Štrasburg je v tomto období jedno z najviac osvetlených miest celej Európy,“ píše sa na jednom z cestovateľských blogov. Tradícia týchto trhov očarí azda každého turistu a ponúka skutočne jedinečný zážitok, aký v našich stredoeurópskych končinách rozhodne nenájdete. Azda jediným problémom pre Slovákov by mohla byť mierne komplikovaná doprava.

Do Štrasburgu priamo nelieta žiadny dopravca, no dostať sa tam viete s jedným prestupom. Ceny leteniek z Viedne, Prahy a Budapešti sa v priemere pohybujú okolo 110 eur. Dôležitou informáciou je, že trhy v „hlavnom meste Vianoc“ sú otvorené len mesiac – od 24. novembra do 24. decembra. Prevádzkovatelia si za vstup neúčtujú žiadne poplatky a bez problémov teda môžete nasávať vianočnú atmosféru historického centra.