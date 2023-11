Atmosféra ako z Harryho Pottera, dostanete sa tam za 20 eur: Vianočné trhy v tomto meste budú tohtoročným hitom

V televízii začínajú bežať vianočné reklamy, v interiéroch nákupných centier sa črtá sviatočná výzdoba a ľudia sa pomaličky začínajú pripravovať na najkrajšie sviatky v roku. K Vianociam nespochybniteľne patria aj trhy, na ktorých si návštevníci vychutnávajú tradičné pokrmy, v rukách ich hreje varené víno či punč a v pozadí hrajú koledy. Túto atmosféru chodia mnohí Slováci nasávať aj za naše hranice a ak tento rok máte v pláne vycestovať aj vy, máme pre vás jeden tip.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete: ktoré mesto bude hitom tohtoročných Vianoc;

ako sa tam dostanete;

aké atrakcie ponúka;

prečo sa budete cítiť ako vo svete Harryho Pottera.

Najkrajšie vianočné trhy v Európe

V týchto dňoch sa cestovateľské portály začínajú plniť tipmi, kam tento rok vycestovať za najkrajšími vianočnými trhmi. V mnohých prípadoch sa každoročne opakujú mestá ako Praha, Viedeň, Budapešť, Kodaň, ale aj hit posledných rokov, Záhreb. Okrem toho sa do popredia tlačia tiež rôzne francúzske mestá, ktoré sľubujú neopakovateľnú atmosféru, no tie sú pre Slovákov z hľadiska dopravy často menej dostupné.

Skutočným hitom Vianoc však tento rok môže byť úplne iné mesto. Mnohých európskych cestovateľov zaujal škótsky Edinburgh, ktorý sa okrem iného objavuje prakticky v každom rebríčku najkrajších vianočných trhov v Európe. Toto mesto je skutočným klenotom, a to hneď z niekoľkých dôvodov.

Dostupné a s atmosférou

Do Edinburghu sa Slováci vedia dostať pomerne jednoducho – priamou leteckou linkou Ryanairu z Bratislavy. Ceny leteniek sa v priemere pohybujú v desiatkach eur a ak si dokážete uchmatnúť dobrý termín, nemali by ste za spiatočnú cestu zaplatiť viac ako 70 eur. Čo sa týka bežných nákladov na výlet, cena ubytovania, stravy a dopravy sa pohybuje mierne nad európskym štandardom, ktorý ale neatakuje významné hlavné mestá ako Londýn, Rím či Paríž. Okrem dostupných leteniek je dobrou správou aj to, že väčšina atrakcií je tu zadarmo.

Hlavné mesto Škótska ponúka veľmi špecifickú atmosféru prakticky počas celého roka, no blížiace sa sviatky ho dokážu premeniť na skutočný vianočný raj pre všetkých.

Ako uvádza portál The Points Guy, vianočné trhy v Edinburghu štartujú 17. novembra a potrvajú až do 6. januára. Podľa mnohých cestovateľov patria medzi najkrajšie v Európe a ako uvádzajú oficiálne informácie, na svoje by si mal prísť skutočne každý. „Vianoce v Edinburghu trvajú sedem čarovných týždňov a centrum mesta premenia na zábavu pre celú rodinu, vrátane tradičných vianočných trhov, klasických lunaparkov, živých podujatí, chutného jedla a pitia,“ píše sa na oficiálnej stránke.

Atrakcie v širšom centre mesta

Portál EBD informuje, že sviatkami bude dýchať celé širšie centrum mesta a návštevníkov čaká niekoľko zaujímavých atrakcií. Podľa dostupných informácií by mal byť vstup na trhy bezplatný v každej oblasti, no niektoré spoplatnené atrakcie je ideálne si rezervovať vopred. V samom srdci historického centra bude na návštevníkov čakať približne 70 stánkov s tradičnými ručnými výrobkami, jedlom a tradičnými nápojmi.

Okrem toho bude v East Princes Street Gardens umiestnené najväčšie škótske ruské koleso s výškou 46 metrov, ktoré ponúkne dokonalý výhľad na Edinburský hrad, Scott Monument či ikonickú panorámu mesta. Obísť by ste nemali ani Santa vláčik, ktorý vás prevedie vysvietenými zimnými ulicami, v ktorých budete mať stále pocit, že ste vo svete Harryho Pottera. Vo West Princes Street Gardens čaká na návštevníkov edinburský betlehem a počas víkendov aj živé vystúpenia a iné kultúrne podujatia.

Samozrejmosťou je aj obrovské klzisko, ktoré by malo byť oproti minulému roku ešte väčšie a poteší ako deti, tak aj dospelých. Ducha Vianoc by mal umocniť prítomný Santa Claus so svojimi pomocníkmi, pričom pre deti budú pripravené aj miesta, odkiaľ budú môcť poslať Otcovi Vianoc list so želaniami, píše The National.

Tradičné domáce pochúťky, magické uličky a vianočné bludisko