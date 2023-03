Tieto triky vám pomôžu pri vypĺňaní daňového priznania: Môžete získať aj stovky eur, zostávajú už iba posledné dni

Zostávajú necelé dva týždne na splnenie povinnosti — podania daňového priznania k dani z príjmov. Ak patríte medzi ľudí, ktorých sa týka, no nechávate si daňovú povinnosť na poslednú chvíľu, máme pre vás niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť.

V prípade, že si chcete byť skutočne istí tým, že daňové priznanie vyplníte správne a vyhnete sa tak ďalším možným starostiam či problémom, cestou môže byť zveriť jeho vypracovanie do rúk odborníka. Ak ale patríte medzi ľudí, ktorí si ho chcú vyplniť sami, tieto tipy vám pri tom môžu pomôcť.

Live Chat

Finančná správa od dnešného dňa prináša veľmi zaujímavú možnosť, ktorú môžete využiť až do konca marca. Ak potrebujete pomôcť s vyplnením daňového priznania typu A alebo typu B v prípade príjmov zo zamestnania či prenájmu nehnuteľností, okrem online poradne na call centre je tu pre vás aj Live Chat. Túto novinku ponúkala Finančná správa už aj minulý rok, takže ste sa s ňou už mohli stretnúť.

V priebehu tohto týždňa je Live Chat dostupný doobeda od 9:00 do 11:00 a následne popoludní od 14:00 do 15:00. Nasledujúci týždeň sa tieto časy upravia a s Finančnou správou môžete prostredníctvom Live Chatu komunikovať od 10:00 do 12:00 a od 17:00 do 19:00. Čo je dobrá správa pre pracujúceho človeka, ktorému by jedna z možností nevyhovovala.

Live Chat nájdete priamo na tomto odkaze.

Detailný návod na vyplnenie daňového priznania typu B

Finančná správa zverejnila aj detailný návod, ako vyplniť daňové priznanie typu B. Prostredníctvom ilustračného príkladu „Jána Kováča“ vysvetlila každý jeden krok.

Je v ňom konkrétne spísané, ktorý riadok musíte vypĺňať a čo do neho zadať, ak ste rovnaký prípad ako ilustrovaná situácia.

Zároveň finančná správa pridala aj vzorové vyplnenie daňového priznania vymysleného Jána Kováča, v ktorom môžete vidieť, ako má takéto daňové priznanie vyzerať.

Príklady pre študentov aj seniorov

Ešte začiatkom marca zverejnila Finančná správa zadania aj riešenia daňových priznaní pre študentov, seniorov, ale aj rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke. Pre lepšie porozumenie si v zadaní môžete prečítať ilustračný príklad a následne si pozrieť, ako vyzerá daňové priznanie takejto osoby.

Podobne ako v predchádzajúcom prípade aj tu nájdete presne vysvetlené, čo a kde vypĺňať. Na stránke Finančnej správy nájdete aj samotné podklady na vyplnenie daňového priznania typu A alebo B.

Predlžujú sa úradné hodiny

Ako informovala TASR, daňové úrady po celom Slovensku budú v súvislosti s koncom obdobia na podanie daňového priznania k dispozícii všetkým klientom počas predĺžených úradných hodín posledné dva marcové dni. Vo štvrtok 30. marca budú fungovať od 8:00 do 17:00 a v piatok 31. marca od 8:00 do 18.00.

„Posilnené budú aj prevádzkové hodiny call centra FS, a to už od pondelka 27. marca. Konzultanti budú klientom k dispozícii na voľbe č. 1 a č. 2 (Informácie k elektronickej komunikácii a technickej podpore, informácie k DPH) až do polnoci. V prípade poskytovania informácií k dani z príjmov budú v tento deň k dispozícii do 19:00,“ priblížila pre TASR hovorkyňa FS Martina Rybanská.

V utorok 28. marca a v stredu 29. marca budú konzultanti v prípade voľby č. 1 a č. 3 (Informácie k dani z príjmov a technickej podpore) k dispozícii od 8:00 do 19:00. Vo štvrtok 30. marca a v piatok 31. marca budú poskytovať informácie až do polnoci.

Všetky informácie o úradných hodinách, ako aj k jednotlivým voľbám na call centre sú dostupné na portáli finančnej správy v časti Kontakty.

Vedeli ste, že vďaka daňovému priznaniu môžete ušetriť až 600 eur či získať 400 eur?

Napriek tomu, že podávanie daňového priznania môže byť pre niekoho strašiakom, môžete ho využiť aj vo svoj prospech vďaka týmto tipom, ktoré sme pre vás zhrnuli do jedného článku. Vďaka nim môžu vybrané skupiny ľudí získať až 400 eur prostredníctvom daňovému bonusu, ušetriť 600 eur odkladom daňového priznania, alebo dostať peniaze späť cez daňový preplatok.

Ak si chcete byť skutočne istí tým, že sa niektorá spomínaná možnosť na vás vzťahuje a je pre vás výhodná, poraďte sa so svojím účtovníkom, alebo si dôkladne naštudujte podmienky na webe Finančnej správy.