Tieto slovenské termálne kúpele patria medzi najlepšie v celej Európe. Ďalších 5 horúcich kúpalísk z toho naj máte na skok

Prestížny portál Lonely Planet zostavil a aktualizoval rebríček 20 najlepších termálnych prameňov pre rok 2023 naprieč celou Európou a skvelou správou je, že sa sem dostalo aj známe slovenské kúpeľné mesto. Okrem toho v zozname nájdeme až päť ďalších miest, ktoré sa nachádzajú u našich susedov. Pozrite si, ktoré to sú, koľko stojí vstupné a ako dlho vám sem potrvá cesta.

Kúpanie sa v horúcej vode pod holým nebom môžeme zaradiť medzi obľúbené aktivity aj v tomto ročnom období. Keď krajinu zahalí sneh, stále si môžete užívať termálne kúpele, ktoré vás príjemne zahrejú a prinesú výnimočný zážitok. Takže ak hľadáte tip na výlet, pri ktorom si dobre oddýchnete, mali by ste vedieť, že za ním nemusíte cestovať vôbec ďaleko.

V článku sa dozviete aj: čím je výnimočné toto slovenské miesto, ktoré sa dostalo do prestížneho zoznamu;

ktoré miesta u našich susedov patria medzi najlepšie v celej Európe;

koľko sem stojí vstupné;

za aký čas sa sem dostanete autom.

Najväčšie kúpeľné mesto na Slovensku — Piešťany

Lonely Planet zaradil na 20. miesto svojho rebríčka najlepších termálnych prameňov Európy Piešťany, ktoré sú preslávené práve kúpeľníctvom. Portál spomína, že ide o najväčšie kúpeľné mesto na Slovensku, kde si môžu prísť na svoje ľudia v rôznych kúpeľných hoteloch.

Prvá písomná zmienka o miestnych kúpeľoch je datovaná ešte do roku 1549, spomína web Kúpele Piešťany a dodáva, že tunajšie liečivé zdroje boli známe ešte skôr. Piešťanské kúpele sa tešia veľkej popularite nielen medzi slovenskými návštevníkmi, ale aj medzi turistami.

Ak ich chcete navštíviť, pravdepodobne dobre viete, do ktorej časti Slovenska by ste sa mali vybrať. Konkrétne z Bratislavy ste tu za príjemnú hodinku cesty a ešte bližšie to máte napríklad z Trnavy, Trenčína či Nitry. Keďže naša krajina nie je veľká, nemáte problém dostať sa sem ani z ďalších miest. Ceny vstupného závisia od jednotlivých hotelov či procedúr, ktoré si zvolíte.

Najväčšie termálne jazero sveta — Hévíz, Maďarsko

Tretie miesto v rebríčku Lonely Planet obsadil svetový unikát, ktorý máme doslova na skok od našich hraníc. Ide o najväčšie termálne jazero svojho druhu — Hévíz, ktoré nájdeme u našich južných susedov.

Z Bratislavy ste tu približne za dve a pol hodiny cesty autom, pod tri hodiny vám bude trvať cesta aj ak vyrážate z Nových Zámkov, Dunajskej Stredy, Hurbanova a ďalších mestečiek či obcí z okolia. Zo stredného a východného Slovenska je to k tomuto jazeru o čosi ďalej, stále je však veľmi dostupné.

Možno vás prekvapí aj teplota jazera Hévíz, ktorá je naozaj ideálna na návštevu počas chladnejších mesiacov. Počas leta totiž voda dosahuje vysokých 38 °C, no v tomto období má mať príjemných 24 °C.

Dospelá osoba zaplatí za 3 hodiny okolo 11,65 eura, dôchodcovia a mládež nad 14 rokov 10 eur. Cena detí od 6 do 14 rokov je cez 6 eur. Čo sa týka celodenného lístka, dospelí zaplatia necelých 20 eur a dôchodcovia so študentami približne 18 eur.

Jedny z najväčších termálnych kúpeľov v Európe — Széchenyi, Maďarsko

Podľa Lonely Planet sa na siedmom mieste najlepších termálnych prameňov v Európe nachádza ďalšie výnimočné miesto z Maďarska. Sú ním termálne kúpele Széchenyi, ktoré sídlia priamo v Budapešti. Čiže ak navštívite hlavné mesto Maďarska, okrem obzerania pamiatok si môžete vychutnať aj takýto zážitok.

Kúpele Széchenyi patria medzi najlepšie a najväčšie v Európe. Svojim návštevníkom ponúkajú 15 krytých a 3 vonkajšie bazény, 10 sáun a množstvo ďalších služieb.

Čo sa týka cien vstupného, bežný celodenný lístok si kúpite už za 25 eur, cez víkendy a sviatky je o niečo drahší, stojí necelých 29 eur. Ak chcete zaplatiť menej, máte možnosť toto miesto navštíviť pred deviatou hodinou ráno, kedy sú ceny ešte priaznivejšie. Zaujímavou atrakciou, ktorú toto miesto ponúka, je večerné či nočné kúpanie. Ako už asi tušíte, v tomto prípade sú ceny ešte o niečo vyššie. Začína o 21:30 a trvá až do druhej hodiny ráno. Za takýto zážitok zaplatíte online 59 eur.

V týchto preslávených kúpeľoch môžete byť z Bratislavy približne za dve a pol hodiny a podobne sem trvá cesta autom aj z Banskej Bystrice či Košíc. Takže nech ste už z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, viete sa sem pohodlne dostať.