Thajský národný park si s neporiadnymi turistami poradil po svojom. Odpadky im posiela domov poštou

Výnimkou nie je ani thajský národný park. Množstvo turistov zapríčinilo, že sa začínal ponášať na smetisko. Takéto riešenie však určite ani jeden z návštevníkov neočakával.

Odpadky pohodené v prírode sú problémom nielen na Slovensku, ale po celom svete. Dôkazom je thajský národný park, kde po sebe turisti zanechávajú obrovské množstvo neporiadku. Ľudia ako keby si stále neuvedomovali, aký to má negatívny dopad na životné prostredie. Neraz nebezpečný toxický odpad sa dostáva do pôdy a do vody, redukuje sa kvalita ovzdušia a následkom ľudského konania sa v ohrození ocitá množstvo druhov zvierat, píše portál Bored Panda.

Garbage left by campers in Thailand was packed up by park employees and mailed back to them with a note: “You have forgotten some of your belongings at the Khao Yai National Park.” https://t.co/GWAUWIOwdu

— The New York Times (@nytimes) September 21, 2020