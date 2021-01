Dominika prestala nakupovať a zbavila sa dlhov: Konzumný život nás vedie zlým smerom a neurobí nás šťastnými

Storočie, v ktorom žijeme sa dá označiť aj za obdobie konzumu. Najlepší život vedú tí, ktorí vlastnia najviac hmotného a keď máme málo, stávame sa automaticky chudobnými. Je to ale skutočne tak? Minimalizmus ako životný štýl sa stáva čoraz obľúbenejším. Ukazuje, že materiálne veci nám v skutočnosti dobrý život nezaručia, práve naopak. Dominika, ktorá sa venuje minimalizmu nás v rozhovore previedla tým, ako sa jej život vďaka nemu zmenil.

O minimalistickom spôsobe života koluje množstvo povier. Pravdou však je, že minimalizmus nikoho neobmedzuje, ale prináša možnosť zamerať sa na niečo iné, ako nové oblečenie, kozmetiku alebo doplnky. Okrem toho sa spája aj s ekológiou a šetrením planéty či životného prostredia.

Dominika prestala nakupovať nepotrebné materiálne veci, čo jej ako nám prezradila v rozhovore, značne zmenilo život. Na svojom blogu a vo videách ukazuje ľuďom, ako môže byť svet materiálnych vecí v skutočnosti obmedzujúci.

Ako ste sa dostali k minimalizmu, ako dlho sa snažíte v rámci neho žiť?

K minimalizmu som sa dostala pred pár rokmi, keď som bola nezamestnaná. Čím viac som bola doma, tým viac mi začal “biť” neporiadok a veci okolo mňa do očí. Všimla som si, že veci zapadajú prachom, stoja v skriniach a, že mám kopu oblečenia, ktoré som ešte ani raz na sebe nemala. Nebola som spokojná, nemohla som sa sústrediť a bola som nervózna, pretože som mala pocit, že veci sa na mňa z každej strany valia.

Vtedy prišiel zlom a bolo treba niečo urobiť. Začala som riadiť a triediť tam, kde bol najväčší problém. Šatník. A tak som pokračovala izbu po izbe. Inšpiráciu som vtedy našla na YouTube a dnes sa snažím k minimalistickému životnému štýlu aspoň trochu inšpirovať ja.

V čom spočívala najväčšia zmena, ktorú ste na tejto ceste urobili?

Pre mňa bola najväčšia zmena, zmena zmýšľania. Musela som si uvedomiť, prečo som sa rozhodla takto žiť. Aké dôvody mám, čo mi vadí, čo chcem zmeniť, na, čo sa chcem zamerať, čo chcem dosiahnuť a prečo chcem touto cestou ísť.

Ani moje minimalistické začiatky neboli ľahké. Tiež som niekedy mala pocit, že to nedám a končím. Ale mojou motiváciou boli a stále sú moje dôvody. A tie by si podľa mňa mal stanoviť každý, kto chce začať s minimalizmom. Určiť si hodnoty, priority a hlavne sa rozhodovať vedome.

Ako by ste vo všeobecnosti charakterizovali minimalizmus? Čoho všetkého sa dotýka?

Minimalizmus nie je o tom žiť v prázdnom byte a mať jeden batoh s celým majetkom. To je už extrém aj pre mňa. Je ťažké ho definovať, pre každého môže znamenať niečo iné, pretože ľudia majú iné hodnoty a priority. Pre mňa je to životný štýl, ktorý mi umožňuje byt’ spokojnou s tým, čo mám, mať ľudí okolo seba, ktorých mám rada a vlastniť veci, ktoré skutočne potrebujem.

Na druhej strane sa obmedzujem a odstraňujem to, čo je navyše, čo mi nerobí radosť a nepridáva žiadnu hodnotu do života. Minimalizmus nie je však len o upratovaní a redukovaní vecí, ale poukazuje aj na to, že konzumný život nás vedie zlým smerom a neurobí nás šťastnými. Aspoň nie dlhodobo.

Okolo minimalizmu koluje v spoločnosti množstvo mýtov. Napríklad sa ľudia obávajú toho, že sa budú musieť obmedzovať v tom, čo majú radi alebo sa musia zbaviť svojich obľúbených vecí. Je to skutočne tak?

Určite nie. Minimalizmus nemá žiadne striktné pravidlá, podľa ktorých sa treba držať. Je pravda, že sme zvyknutí mať viac možností na všetko, od jedla až po oblečenie, ale keď zúžime výber iba na kvalitné predmety, aj z mála môžeme vyťažiť maximum. Aj menej vecí nám umožňuje mať možnosti a zároveň byť šetrní a kreatívni.

Minimalizmus by nemal byt vnímaný ako “strašiak,” ale ako návod a pomôcka k tomu, ako viesť jednoduchý, ale kvalitný a šťastný život. Minimalistom môže byt’ aj človek, ktorý má veľa veci, pokiaľ ich má rád, používa ich a robia mu radosť.

Stretli ste sa s nejakými predsudkami od okolia alebo na sociálnych sieťach? Alebo sú reakcie ľudí na váš minimalistický spôsob života skôr pozitívne?

Ľudia si vo všeobecnosti myslia, že minimalisti nevlastnia nič. Ja som sa s negatívnymi reakciami priamo nestretla, ľudia sú väčšinou zvedaví a skôr zabŕdajú a podpichujú. Moje okolie si na môj spôsob života tiež pomaly zvyká. Pozitívny feedback samozrejme vždy poteší a som rada ak môžem niekomu pomôcť a uľahčiť mu jeho minimalistickú cestu.

Prečo nás množstvo materiálnych vecí v konečnom dôsledku iba obmedzuje? Aké sú najväčšie negatíva konzumného života, ktorý mnohí stále vedieme?

Množstvo vecí nás zväzuje a obmedzuje tým, že sa nedokážeme sústrediť na iné veci ako na tie materiálne, čo vyvoláva obavy z toho, že o ne prídeme. Žijeme v dobe, kde je konzumovať pre ľudí normálne. Tak sme vyrastali. Ľudia majú potrebu vlastniť stále viac a viac a porovnávať sa s ostatnými. Najhoršie na tom je fakt, že majetok ich neurobí šťastnejšími. Dnešná doba je rýchla a všetkého je nadbytok, čím bohužiaľ trpí nielen spoločnosť, ale aj naše životné prostredie.

Spája sa minimalizmus vo vašom podaní aj s ekológiou a ohľadom na planétu?

V mojom podaní určite áno. No nie som žiaden fanatik a snažím sa nájsť tú správnu mieru. Som vegánka už vyše 12 rokov, nekupujem žiadne živočíšne produkty, potraviny sa snažím nakupovať lokálne a sezónne, neplytvám jedlom, redukujem plasty, triedim a recyklujem, ako najlepšie viem, snažím sa všetko využiť, čo najdlhšie a pred tým, ako si kúpim niečo nové porozmýšľam o iných alternatívach. Tým, že menej nakupujem a konzumujem mám aj menej odpadu. No ani ja nie som perfektná a život úplne bez odpadu, nie je možný.

Prestali ste nakupovať trendy oblečenie, kozmetiku, produkty na vlasy, nechty a podobne. Ako dlho ste si už nič z týchto vecí nekúpili?

Netvrdím, že si nekupujem vôbec nič. Snažím sa, ale obmedzovať iba na tie veci, ktoré naozaj potrebujem. Fast fashion som bojkotovala hneď na začiatku. Dnes idem po praktickosti a funkčnosti. Podobne je to aj s dekoratívnou kozmetikou a so “skrášlujucimi” produktami na vlasy a nechty. Nekupujem ich, pretože ich nepotrebujem.

Ak niečo potrebujem tak volím sekáče, lokálne a udržateľné značky a hlavne kvalitné produkty, ktoré mi vydržia. Inak mám v šatníku ešte dosť vecí. A taktiež som dala zbohom všetkým produktom v plastoch.

Bolo pre vás náročné vzdať sa niečoho materiálneho?

Každý má také veci, ktoré nechce dať preč. Či už, preto, že boli drahé alebo k nim máme citovú väzbu a spomienky. U mňa to boli knihy. No našla som im nový domov a ľudí, ktorí ich takto môžu využiť ďalej.

S obmedzením zbytočných nákupov sú spojené aj ušetrené financie. Viete aspoň odhadom povedať, koľko peňazí vieme ušetriť minimalistickejším spôsobom života alebo ako to je u vás?

Určite áno, čím menej konzumujete tým viac ušetríte. To je fakt. Neviem odhadom povedať koľko, pretože je to individuálne. Niekto si peniažky môže uložiť do prasiatka a šetriť na niečo po čom strašne túži, niekto môže ísť cestovať, pretože ho to napĺňa a niekto zas ušetrené peniaze môže investovať do vzdelania či na svoj osobný rozvoj. Ja som za ušetrené peniaze mohla splatiť dlhy, čo mi veľmi pomohlo aj po psychickej stránke.

V čom vás minimalizmus najviac obohatil?

Uvedomila som si, čo je pre mňa v živote dôležité, na čom mi záleží, čo mi robí radosť a šťastnou. A nie vždy to musia byt’ len materiálne veci. Naučila som sa mať rada samú seba.

Na svojej stránke sa venujete dôvodom, prečo môžeme byť vďaka minimalizmu šťastnejší. Ako?

Neporiadok a veľa vecí nás v každodennom živote obmedzuje. Byť minimalistom je podľa mňa úžasne oslobodzujúce, a to hlavne dnes, keď sme obklopení marketingovými trikmi. Minimalizmus môže pomôcť oslobodiť sa od tohto materiálneho sveta a začať si vážiť veci, ktoré sú skutočne dôležité, začať sa tešiť z malých vecí a hlavne vážiť si samých seba. A vôbec k tomu netreba veľa. Začať môže každí, a to ihneď.

Aké pozitíva by ste opísali ľuďom, ktorí nad podobnou cestou uvažujú?

Minimalizmus má veľmi veľa benefitov. Tým, že človek vlastní menej musí menej upratovať, získa viac miesta a viac času, ktorý môže využiť efektívnejšie a na aktivity, ktoré mu robia radosť. Vlastniť menej znamená menej výdavkov a viac peňazí, menej stresu, zato viac času na relax. Minimalizmus pomáha človeku získať slobodu a kontrolu nad svojím životom a hlavne žiť život podľa svojich predstáv. O ďalších výhodách minimalizmu sa ľudia môžu dozvedieť v článkoch na mojom blogu alebo na mojom YouTube.

Myslíte, že sa minimalizmom riadi množstvo ľudí na Slovensku v porovnaní so zahraničím alebo je to pre nás stále niečo nové?

Je pravda, že minimalizmus sa v poslednej dobe stal akýmsi “trendom” a čoraz viac ľudí sa snaží zjednodušovať a začínať hľadať šťastie a naplnenie vo svojom okolí. No netrúfam si povedať, koľko ľudí takto žije. Niekedy je to tak, že väčšina ľudí ani nevie, že už minimalisti sú, len sa snažia žiť najlepšie, ako vedia.

Ak vás zaujíma minimalistický životný štýl alebo hľadáte tipy, ako začať, navštívte Dominikinu oficiálnu stránku, profil na Instagrame alebo kanál na YouTube, kde nájdete Dominikine videá na tému minimalizmu alebo vegánstva.