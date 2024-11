Tento veľký hit je celý o sexe a nikto o tom dlhé roky netušil. Jeho autori dokonca preto čelili žalobe

Je jednou z tých, ktoré pozná aj ten, čo bežne podobný hudobný žáner nevyhľadáva. Jeden z najväčších hitov 90. rokov minulého storočia sme poznali (aj keď mnohí len foneticky) naspamäť. Je ale zaujímavé, že celé tie roky si nikto perverzný tón textu pesničky Barbie Girl od skupiny Aqua neuvedomoval.

Keby aj, rodičia by nám to zrejme nedovolili si spievať. Veselá a rytmická pieseň o bábike Barbie a jej priateľovi Kenovi je v podstate príbehom o láske, no keď sa nad textom zamyslíte poriadne, uvedomíte si, že pár veršov je viac než znepokojivých a odkazuje na milostné radovánky, často aj drsnejšieho rázu.

Vyústilo to do žaloby

Uvedomovala si to aj firma Mattel, ktorá originálne bábiky Barbie stvorila, vyrába a predáva. V roku 1997, kedy sa pesnička Barbie Girl od dánskej zostavy Aqua stala celosvetovým fenoménom, podala žalobu na vydavateľstvo MCA Records, ktoré na území Spojených štátov pieseň distribuovalo, píše web Business Insider.

Mattel mal ale problém nie s tým, že kapela otvorene spomínala Barbie, ale so samotným textom a nepáčil sa jej ani videoklip. Predstavitelia spoločnosti verili, že práve slová piesne mohli poškodiť meno produktu, keďže Aqua v texte spievala o Barbie ako o promiskuitnej žene.

Problémové boli aj slová Kena, ktorý Barbie vyznáva lásku prinajmenšom nevšedným spôsobom využitím slov: „Kiss me here, touch me there“ (v preklade „pobozkaj ma sem, dotkni sa ma tam“). Mattel mal ale pesničku v zuboch aj pre videoklip, kde Ken Barbie odtrhne ruku.

Text so sexuálnym podtónom

MCA Recrods sa ale nedali firmou Mattel zastrašiť a uviedli, že pieseň a aj videoklip sú paródiou. Úder vrátili vlastnou žalobou za ohováranie a výroky, ktoré padli počas súdneho sporu. Tvrdenia oboch strán ale boli okresným súdom v Kalifornii zamietnuté.

To ale, samozrejme, nemení nič na tom, že niektoré pasáže textu Barbie Girl sú naozaj znepokojivé a dajú sa chápať rôznymi spôsobmi. Nepriamo tiež odkazujú na sex a veci s ním spojené.

Z príkladov môžeme spomenúť napríklad tieto:

„You can brush my hair, undress me everywhere“ – v preklade „môžeš ma učesať, vyzlieť ma hocikde“;

„You can touch, you can play“ – v preklade „môžeš sa ma dotýkať, môžeš sa so mnou hrať“;

„Make me walk, make me talk, do whatever you plese, I can act like a star, I can beg on my knees“ – v preklade „prinúť ma kráčať, prinúť ma rozprávať, rob si so mnou, čo len chceš, môžem byť hviezdou, môžem prosiť na kolenách“.

Odteraz sa už na tento veselý hit budete zrejme pozerať celkom inak.