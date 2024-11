Tento seriál patrí medzi tie najsledovanejšie na Netflixe: Má takmer perfektné hodnotenia, musíte ho vidieť

Ešte neviete, čo chcete tento víkend pozerať? Poradíme vám. Seriál Arcane momentálne ľudia absolútne milujú, kraľuje rebríčku tých najsledovanejších.

Čakanie na druhú sériu stálo za to

Prvá séria seriálu Arcane bola odvysielaná ešte v roku 2021. Na pokračovanie si tak diváci museli počkať 3 roky, no zdá sa, že to naozaj stálo za to. Ide o animovanú adaptáciu populárnej hry League of Legends. Sleduje príbeh sestier Vi a Jinx, ktoré ešte ako deti boli od seba oddelené v meste Zaun, píše Collider.

Svet League of Legends je nesmierne pestrý a do jedného seriálu je ťažké ho vtesnať, no séria Arcane zaujala aj takých, ktorým počítačové hry veľa nehovoria. Podľa webu What´s on Netflix sa od druhej série nebudete vedieť odtrhnúť. Hrozí totiž, že vypukne vojna medzi mestami Piltover a Zaun. Záchrankyňou Zaunu sa ale môže stať Jinx, podarí sa jej to?

Má takmer perfektné hodnotenia

Seriál má skutočne obdivuhodné hodnotenia. Na ČSFD sa teší z 91 % a na IMDb má momentálne 9 hviezdičiek z 10. Na Rotten Tomatoes mu kritici udelili dokonca 100 % a diváci 96 %. Pochopiteľne, nájdu sa takí, ktorí považujú chválu za prehnanú. Aj im sa ale páči vizuálna stránka seriálu a jeho spracovanie.

Niektorí kritizujú, že celá séria je jedno veľké otrepané klišé. Napriek tomu si ale seriál dokázali pozrieť za jediný deň. Podľa niektorých ide o jeden z najlepších animovaných seriálov vôbec. Jednoznačne si teda myslíme, že nič nepokazíte, ak dáte seriálu šancu.