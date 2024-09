Tento príspevok sa pre Slovákov nezvyšoval takmer 20 rokov. Od budúceho roka by mal stúpnuť viac ako dvojnásobne

Príspevok na pohreb by sa mal zvýšiť o viac ako 120 eur, pozostalí by tak mali dostať 200 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o príspevku na pohreb z dielne poslancov SNS, ktorý ešte v auguste schválila vláda s pripomienkou. Cieľom je zlepšiť finančnú podporu pri zabezpečovaní pohrebu a zmiernenie zaťaženia pozostalých.

„Navrhovaná úprava zákona zvyšuje príspevok na pohreb zo sumy 79,67 eura na 200 eur, čím reflektuje infláciu a zmeny cien pohrebných služieb za posledných 17 rokov. Zvýšenie príspevku je nevyhnutné na zmiernenie finančného zaťaženia rodín v období straty blízkej osoby,“ uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.

Poslanci SNS spresnili, že zvýšením príspevku by sa mohla zlepšiť finančná podpora pre pozostalých. V správe uviedli, že od poslednej úpravy výšky príspevku na pohreb v roku 2007 došlo k výraznému nárastu životných nákladov, vrátane cien pohrebných služieb. To podľa nich spôsobilo, že aktuálna suma príspevku nie je dostatočná na pokrytie nákladov spojených s pohrebom. Návrh zákona by mal platiť od januára 2025. Čaká sa ešte na schválenie parlamentom a podpis prezidenta.

Získať ho môže takmer každý

Ako pripomína Finsider, tento príspevok môže získať takmer každý. Žiadateľom však musí byť plnoletá osoba, ktorá zabezpečila pohreb a má trvalý či prechodný pobyt na Slovensku. Odo dňa pohrebu zosnulého nesmie ubehnúť viac ako rok. Požiadať o túto štátnu dávku je možné na úrade práce podľa miesta pobytu zosnulého alebo elektronicky.

Podľa ministerstva ročne zomrie približne 55-tisíc osôb, zvýšenie príspevku by tak dodatočne stálo 6,61 milióna eur ročne. Odhad bol vykonaný na základe údajov o počte úmrtí za rok 2023.

V niektorých prípadoch môže štát prispieť na výdavky spojené s pohrebom aj viac peňazí. V tomto roku ide o maximálnu sumu na úrovni 3 759,60 eura, nárok majú „rodinní príslušníci, ktorých blízka osoba zomrela v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania,“ píše Finsider.