Hádky o post predsedu parlamentu pokračujú: Andrej Danko je vraj mimo hry, tvrdí Raši a pripomína koalícii dôležitú vec

Líder SNS Andrej Danko nebude predsedom Národnej rady (NR) SR a ani ním nemôže byť. V pondelok to uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD), ktorý zdôraznil, že Hlas-SD trvá na napĺňaní koaličnej zmluvy.

„Tento post patrí strane Hlas-SD a my sa s ním nechystáme obchodovať,“ uviedol Raši, ktorý reagoval aj na vyjadrenia SNS i víkendové slová predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), podľa ktorého to vyzerá tak, že „buď bude predsedom parlamentu Andrej Danko, alebo ním ostane Peter Žiga“. Raši apeloval, aby sa koaličné strany vrátili k napĺňaniu koaličnej zmluvy a prípadné problémy a názorové konfrontácie si riešili medzi sebou na koaličnej rade, nie odkazovaním si cez médiá.

Päť mesiacov bez predsedu

Raši v tejto súvislosti pripomenul význam strany Hlas-SD pre súčasnú koalíciu. „Nevznikla by, ak by k nej nepristúpila strana Hlas,“ deklaroval. Je si vedomý toho, že post predsedu Národnej rady by sa mal vyriešiť čo najskôr, nemyslí si však, že sa uzavrie na septembrovej schôdzi parlamentu.

Koalícia sa stále nedohodla na novom predsedovi NR SR. Post je neobsadený od apríla, keď zvíťazil Peter Pellegrini v prezidentských voľbách. Podľa koaličnej zmluvy patrí miesto Hlasu-SD, ktorý na tento post nominoval Rašiho.