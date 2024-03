Tento neobjavený klenot patrí medzi najkrajšie pláže sveta: Cena leteniek nezruinuje váš rozpočet, takto sa sem dostanete

Aj keď mnohých potešila správa, že jar je konečne tu, niektorí sa už jednoducho nevedia dočkať leta. Ak sa práve rozhodujete, kam ísť tento rok na dovolenku, navštívte Playa de Las Canteras. Patrí totiž medzi najkrajšie pláže na svete.

Neobjavený poklad

Ako sa dozviete z webu Trip Advisor, pláž Playa de Las Canteras na ostrove Gran Canaria je natoľko obľúbená, že sa zaradila medzi tie najkrajšie pláže sveta. Za rok 2023 dokonca získala titul „Best Urban Beach“. V roku 2019 zas bola vyhlásená za jednu z najlepších pláží Španielska. Ľudia sú z nej nadšení. Podľa niektorých je pláž každé ráno krásna, čistá a jednoducho dokonalá.

Podľa komentujúcich tu väčšinu roka vládne dokonalé počasie a na dosah je množstvo dobrých reštaurácií či barov, kde si môžete v príjemnom prostredí dopriať jedlo a drink. Okrem promenády chvália ľudia aj nádherné priezračné vlny, v ktorých sa jednoducho chcete okúpať. Ľudia sem radi chodia nielen počas hlavnej sezóny, ale aj mimo nej. Ideálne podmienky sú tu aj na rôzne vodné športy. Pláž preto vyhľadávajú aj milovníci surfovania z rôznych kútov sveta.

Takto sa sem dostanete

Podľa webu Gran Canaria je táto viac ako 3 kilometre dlhá pláž pokladom, ktorý mnohí ešte neobjavili. Dostanete sa sem priamo z viedenského letiska. Let trvá 5 hodín a 10 minút (let späť trvá dokonca ešte o niečo menej, 4 hodiny a 55 minút) a na spiatočnú letenku budete potrebovať len 123 eur. Z letiska to následne máte na pláž už len na skok, autom ste tam už za 20 minút.

Podľa webu Budget Your Trip tu na deň na stravu, ubytovanie a dopravu budete potrebovať približne 125 eur.