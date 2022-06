Tento moment ho dojíma aj po rokoch. Tom Hanks prezradil, ktorú scénu z filmu Forrest Gump má najradšej

Snáď neexistuje človek, ktorý by film Forrest Gump nevidel alebo o ňom aspoň nepočul. Tom Hanks prezradil, ktorá časť filmu ho dojíma do dnešného dňa. Od natáčania filmu ubehlo už takmer 30 rokov, no značnej obľube sa stále teší aj medzi divákmi.

Získal si srdcia miliónov divákov

Je ťažké spomenúť si na herca, ktorý hral v toľkých obľúbených filmoch ako Tom Hanks. Okrem toho je už niekoľko desaťročí považovaný aj za jedného z najláskavejších a najviac obdivovaných hercov, píše LAD Bible. Hral v populárnych filmoch ako napríklad Zachráňte vojaka Ryana, Stroskotanec, Chyť ma, ak to dokážeš, Zelená míľa a, samozrejme, Forrest Gump. Prepožičal dokonca hlas aj postavičke z obľúbeného animovaného filmu Toy Story. Vidieť ho môžete aj v novinke Elvis.

Za svoje úžasné herecké výkony získal Hanks aj nejedno ocenenie a bez ocenení neostali ani filmy, v ktorých hviezdil. Napríklad, film Forrest Gump si v roku 1994 vyslúžil 6 Cien akadémie. Aj takmer po 30 rokoch má na IMDb hodnotenie úctyhodných 8,8 a s 94 % patrí medzi tie najobľúbenejšie aj na ČSFD.

V tom istom roku uzrel svetlo sveta aj ďalší ikonický film, a to Pulp Fiction z dielne Quentina Tarantina. Zdá sa však, že Forrest Gump ho tak trochu zatienil. V rozhovore pre portál The New York Times 65-ročný herec prezradil, že film Forrest Gump zarobil miliardu. Keby spolu s Robertom Zemeckisom vytvorili „len“ populárny film, boli by považovaní za géniov. Takto sa ale stali „diabolskými géniami“.

Z tejto scény sa mu vždy tisnú slzy do očí

Hanks dodáva, že existuje množstvo filmov, ktoré sú jednoducho skvelé, Forrest Gump však v ľuďoch vyvoláva nostalgiu. Herec pripúšťa, že film má jednoznačne množstvo kvalít. Spomína na scénu, ktorá ho dokáže dojať do dnešného dňa. Vždy sa rozcíti v momente, kedy poručík Dan (hral ho Gary Sinise) spolu so svojou manželkou kráča k Forrestovmu domu v deň, keď sa oženil s Jenny. Vraj sa mu tisnú slzy do očí už len keď na tú scénu pomyslí.

Zo scény je podľa Hanksa možné cítiť, že obaja si prešli obrovským utrpením, no sú vďační za bolesť, ktorá ich napokon dostala tam, kde sa ocitli. A ktorá scéna z Forresta Gumpa je tá vaša najobľúbenejšia?