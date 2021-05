Telo strateného muža sa nakoniec našlo v nohe dinosaura. Bizarný prípad zo Španielska má smutný koniec

Španielska polícia vyšetruje úmrtie 39-ročného muža, ktorého telo našli vo vnútri sochy dinosaura. Zosnulý bol nahlásený ako nezvestný. Polícia nepredpokladá, že ho zavraždili. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Úrady na sochu v Santa Coloma de Gramenet na predmestí Barcelony v sobotu upozornili otec so synom, ktorí pocítili zápach vychádzajúci z nej. Otec následne v dutej nohe stegosaura z papierovej masy cez medzeru uvidel telo. Na miesto prišli tri hasičské tímy. Hasiči následne otvorili nohu dinosaura a telo vytiahli.

Muž hľadal svoj mobil

Miestne médiá informujú, že nemenovaný muž sa pokúšal vytiahnuť mobil, ktorý mu spadol do vnútra sochy. Potom do nej spadol a uviazol v nej hore nohami, pričom nebol schopný zavolať o pomoc. Polícia nepotvrdila, ako sa muž dostal do vnútra sochy, a čaká na výsledky pitvy, aby určila príčinu jeho úmrtia. Dekoratívnu sochu, ktorá propagovala staré kino, už z jej stanovištia odstránili.