Televízia Joj mení svoj program už na začiatku sezóny. Tento krok mnohých divákov zaskočil, môžu sa tešiť na novinku

Televízia Joj v úvode sezóny predstavila novú minisériu Príliš veľa lásky, avšak k televíznym obrazovkám nepritiahla toľko divákov, ako si pôvodne predstavovala. Čo sa však rozhodne vyplatilo, bolo odvysielať hneď dve časti po sebe.

Ako informoval portál MediaBoom, okrem minisérie Príliš veľa lásky už čoskoro televízia predstaví aj novinku, a to reality šou Zradcovia, či mysterióznu minisériu Lovec, alebo sériálovú verziu Vojny policajtov. Dramatická séria Príliš veľa lásky odštartovala ako prvá a dalo sa predpokladať, že nebude zaostávať za markizáckou Zradou či Klamstvom.

Čo sa televízii Joj vyplatilo?

Za svojimi predchodcami však zľahka zaostala. Na rozdiel od Zrady alebo Klamstva, Príliš veľa lásky rozpráva príbeh opačne a síce, celú zápletku sa divák dozvie už v úvode. Reakcie na prvé epizódy boli zmiešané, avšak silné epizódy divákov ešte len čakajú. Seriál vychádza z kanadského originálu a jeho dej by sa mal postupne stupňovať.

Novinku si pozrelo necelých dvestotisíc divákov, kým v prípade Klamstva to bolo štyristotisíc a Zrady polmilióna v prvej polovici vysielania. Televízii Joj sa však vyplatilo vysielať dve časti po sebe, pretože väčšinu divákov si udržala až do konca, a to napriek tomu, že seriál sa končil až pred jedenástou večer. Kontroverzný seriál o vzťahu jedného muža s tromi ženami sa tak rozhodla odvysielať v dvoch epizódach aj tento týždeň v sobotu 14. septembra.

Keďže séria má len osem epizód, ak by televízia Joj v tomto trende pokračovala, seriál by sa svojho konca dočkal už počas jedného mesiaca.