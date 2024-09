Kontroverzná Nora Kabrheľová sa vrátila do relácie Bez servítky a diváci nezostali ticho. Ich reakcie hovoria za všetko

Prvý týždeň novej série kulinárskej šou bol absolútnym hitom. Ľudia sa naň tešili už vopred, ako sme vás informovali v článku a potom, keď tam zbadali známu tvár, ich radosť sa zdvojnásobila. Teraz, keď však uvideli druhý týždeň a nových súťažiacich, rozdelili sa na dva tábory.

Minulý týždeň odštartovala nová séria relácie Bez servítky silnou zostavou, keďže varili profesionálni kuchári. Tento týždeň ich nahradili známe osobnosti, ktoré už v tejto šou predtým súťažili. Medzi nimi sa objavili aj temperamentné ženy ako Nora Kabrheľová alebo Babula, u ktorej hostia v minulosti sedeli na zlatých trónoch.

Jedlo vyzeralo chutne, ale…

Len nedávno sme vás informovali o tom, že TV JOJ dala divákom možnosť podeliť sa s nimi o to, koho by chceli v tejto sérii Bez servítky vidieť. K príspevku dostali množstvo odpovedí a v komentároch sa objavilo aj meno Nory. Teraz, keď však televízia splnila divákom ich sen o Norinom comebacku, reakcie sú zmiešané. Nie však čo sa týka jej kuchárskych zručností, ale správania.

Na otázku, či by jej diváci dali 10 bodov, v komentároch rýchlo začal prevládať názor, že Nora si plný počet bodov zaslúžila.

„Ja určite 10. Som zvedavá na ostatné jedlá v tomto týždni. Profi kuchárka nie je, takže ju aj tak hodnotím. Ja by som sa najedla, vyzeralo to na tanieri v pohode. Veľké halušky sú chutné a na tanieri sa dajú prekrojiť lyžicou. Mäsko, zemiaky a huby, vyzerali chutne. A dezert, zbožňujem salko a celkovo dezert vyzeral fajne,“ zhodnotila diváčka a ďalšia sa hneď pridala: „Keby vám toto doma maminka urobí, tak by ste to zjedli aj s tanierom, za mňa určite 10 bodov.“

„Mne sa páčilo, ako navarila,“ píše tretia.

Tam, samozrejme, chvály na jej jedlo neskončili. Ďalší komentár znel: „Podľa mňa ona skutočne navarila… takto nejako vyzerá dobrá kuchárka… styling trolinku horšie, ale chuť je dôležitá. Aspoň pre mňa.“

„Norika uvarila presne jedlo, čo je klasika, ale chutná,“ skonštatovala iná diváčka. „Podľa mňa to bolo všetko v poriadku. Navarila perfektne. Konečne nebol prázdny tanier a v jednom rožku trošku niečoho,“ súhlasila ďalšia.

Komentáre na jej jedlo teda boli viac než priaznivé, no keď ľudia začali diskutovať o Nore samotnej a o tom, či ju v tejto šou chceli vidieť, reakcie začali byť zmiešané.

Rozvírila diskusie