Technológie menia svet práce: Ako pripravujeme budúcu generáciu na výzvy zamestnanosti?

To však znamená, že až 25% pracovných miest môže byť v ohrození. V dnešnej dobe je preto porozumenie trhu práce a jeho dynamiky nevyhnutnosťou, nie voľbou. A aj preto vznikol READYCON.

„READYCON vznikol z našej vlastnej skúsenosti – získavanie praktických zručností aj mimo školských lavíc bolo pre nás oboch kľúčové. Práve vďaka nim dnes dokážeme tento projekt úspešne viesť. Veríme, že každý školák by mal mať takúto príležitosť, a preto sme sa rozhodli sprostredkovať tieto informácie z trhu práce čo najviac študentom,“ priblížili Dominik Hamaj a Peter Neumann, zakladatelia projektu.

Posilnenie informovanosti o meniacom sa svete práce bolo hlavnou náplňou aj podujatia READYCON Slovensko 2023, ktorého sa zúčastnilo viac ako 24 000 stredoškolákov, 1200 pedagógov a 70 odborníkov z praxe, spolu so 400 partnerskými organizáciami. Študenti sa tak dozvedeli o aktuálnych trendoch na trhu práce v nosných oblastiach ekonomiky, vďaka čomu môžu teraz robiť lepšie kariérne rozhodnutia.

Ako prebiehal READYCON Slovensko 2023?

READYCON zahŕňa osem odborných relácií, v ktorých sa rečníci podelili o dlhoročné skúsenosti a odporúčania z oblastí najnovších trendov. Študentov tak vyzbrojili kľúčovými informáciami, ktoré sa im zídu, ak sa chcú stať na pracovnom trhu konkurencieschopnými kandidátmi.

Od vesmírneho priemyslu k obnoviteľným zdrojom energie a hodnotám zodpovedných firiem

Aké vzdelávacie a kariérne príležitosti ponúka vesmírny priemysel, či prečo je budúcnosť energetiky v obnoviteľných zdrojoch – nielen tieto otázky boli v centre pozornosti panela o elektrotechnike vďaka spolupráci so skupinou spoločností PPA CONTROLL. Študenti sa dozvedeli o revolučných technológiách v robotike a o Internete vecí, ktorý mení svet – len do roku 2025 by mohlo byť prepojených až 30,9 miliardy zariadení!.

Hyper-personalizácia v praxi: Ako Metaverse mení obchodný svet

Vďaka spoločnosti IKEA mali študenti možnosť ponoriť sa do fascinujúceho sveta moderných obchodných trendov a inovácií v rámci relácie Obchod a Služby. Rečníci sa zamerali na zákazníka v ére hyper-personalizácie, kde dominuje individualizovaný prístup k zákazníkom a ich potrebám. Prenikli aj do sveta digitálneho obchodu s dôrazom na Metaverse – virtuálny vesmír alebo súbor prepojených digitálnych realít, kde ľudia môžu komunikovať, pracovať, hrať a tvoriť v digitálnom prostredí – ktorý stále viac a viac mení spôsob, akým nakupujeme a komunikujeme. Okrem toho sa zamerali na budúcnosť v oblasti hotelierstva, cestovného ruchu a gastronómie.

Od robotov k softvérovej dominancii – ako sa vyvíja odvetvie IT?

Ako Cloud technológie a veľké dáta menia spôsob, ktorým interpretujeme informácie a ako to ovplyvňuje biznis? Študenti sa v relácii o IT tiež dozvedeli o príležitostiach a výzvach spojených s umelou inteligenciou, špecificky z oblasti chatbotov, ktoré stále viac zasahujú do interakcií s klientmi a poskytujú rýchlejšie a efektívnejšie riešenia. To všetko vďaka spoločnosti VNET, ktorá priniesla študentom reláciu na tému Trendy v informačných technológiách. Okrem toho, že spoločnosť VNET podporila tento projekt, je dôležité spomenúť, že práve táto firma je príkladom toho, ako sa dá veda a výskum na špičkovej úrovni robiť aj na Slovensku a to priamo v exponovanej oblasti AI. Odborníci z VNETu sa podieľajú hneď na niekoľkých projektoch, kde pripravujú analytickú vrstvu, ktorá včas zachytí bezpečnostné hrozby. Tieto kroky sú extrémne dôležité, keďže VNET patrí medzi poskytovateľov kritickej infraštruktúry a slovenský internet by bez technológií a služieb VNETu dnes jednoducho nefungoval.

Strojárstvo: Robotika, mikro a nanotechnológie a budúcnosť výroby

V rámci relácie Trendy v strojárstve sa študenti ponorili do fascinujúceho sveta strojárstva vďaka spolupráci so spoločnosťou Vaillant Group. Dostali príležitosť zistiť, ako robotika a automatizácia formujú budúcnosť odvetvia, prinášajúc so sebou obrovské príležitosti a výzvy. Odzneli aj informácie o tom, ako mikro a nanotechnológie úplne menia hru v priemysle. Zároveň sa študenti dozvedeli, že 3D tlač a aditívna výroba predstavujú konkurenciu pre tradičné výrobné metódy.

Podujatie pre študentov už po druhýkrát podporil aj najväčší slovenský pracovný portál Profesia.sk. Aj vďaka nemu tak mohli organizátori priniesť tieto témy priamo do školských lavíc bezplatne.

Taktiež veľká vďaka patrí brandingovému a webovému štúdiu Pomasle, ktoré prispelo k vizuálnemu úspechu vysielania, čo zaručilo angažovanosť študentov prostredníctvom ich kreatívnych dizajnov.

Digitálna vzácnosť, kolektívne investovanie či budúcnosť technológií vo finančníctve

Aké výzvy a príležitosti prináša moderný finančný svet? Táto otázka bola v centre pozornosti panelu o financiách. Študenti sa dozvedeli o nových prístupoch vo financovaní, decentralizovaných finančných riešeniach a o tom, ako digitalizácia mení spôsob, akým spravujeme a investujeme peniaze. A keďže svet čelí rôznym výzvam ako napríklad globálne otepľovanie, rečníci sa zamerali aj na udržateľné a dopadové investovanie.

Genetické faktory a inovácie v zdravotníctve: Cesta k lepšiemu zdraviu a budúcnosti starostlivosti o pacientov

V rámci panelu Trendy v zdravotníctve mali študenti príležitosť vypočuť si expertov, ktorí predstavili najnovšie pokroky v genetickom inžinierstve a tiež inovatívne prístupy vo farmácii a vývoji liečiv. Dôraz bol kladený aj na význam digitalizácie v zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti e-zdravia a veľkých dát. Zaujímavým bodom bolo aj predstavenie konceptu nemocnice 4.0 a toho, ako nové technológie menia starostlivosť o pacientov.

Stavebníctvo v ére umelej inteligencie a digitalizácie?

V rámci relácie o stavebníctve mali študenti možnosť preskúmať súčasné trendy v stavebnom odvetví. Témou bolo budovanie inteligentných a zelených miest, využitie moderných stavebných materiálov a technológií, ako je BIM a rozšírená realita, a tiež to, ako tieto inovácie menia svet architektúry a urbanizmu.

Prečo majú ľudia tendenciu vyberať si drahšie tabletky, či ako sa zvykne meniť predaj kávy v kaviarni, ak sa ponuka rozšíri o väčšiu veľkosť nápoja?

Panel o médiách, marketingu a manažmente poskytol študentom pohľad na najnovšie metódy a stratégie v týchto oblastiach reklamy a riadenia. Odborníci z tém behaviorálnej ekonómie a manažmentu hovorili o dôležitosti pochopenia správania zákazníka v dnešnom digitalizovanom svete. Študenti tiež získali užitočné informácie o influencer marketingu, význame kvalitného obsahu a o tom, ako efektívne riadiť projekty a tímy.

8 panelov, viac ako 24 000 študentov, 70 rečníkov a 400 partnerských organizácií a škôl – Taký bol READYCON 2023

Neoddeliteľnou oporou pri organizovaní tohto formátu bola aj tento rok spolupráca so samotnými školami. Naše srdečné poďakovanie patrí predovšetkým vedeniam partnerských škôl a viac ako 1200 pedagógom, ktorí neodmysliteľne prispeli k úspechu tohto podujatia. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.