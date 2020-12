Ťažký rok 2020 sa dočkal vlastného komediálneho filmu. Je od tvorcov Black Mirror, Netflix ho uvedie už čoskoro

Ľudstvo v roku 2020 čelilo jednému z najťažších období modernej histórie. Dve dvojky a dve nuly spočiatku všetci považovali za možné šťastie. Stal sa však presný opak. A aj keď by mnohí z nás na udalosti roka 2020 najradšej zabudli, tvorcovia antologického seriálu Black Mirror sa rozhodli o ňom spraviť špeciálne dielo.

Charlie Brooke, režisér, scenárista a tvorca zbožňovaného seriálu Black Mirror, mal tento rok pracovať na jeho nových epizódach. Tak ako mnohým jeho ďalším jeho kolegom, mu však plány prekazila koronavírusová pandémia. Nechcel však len tak nečinne čakať a rozhodol sa svojim fanúšikom ukázať aspoň niečo. A námet tentokrát nepochádzal len z jeho hlavy, ale inšpiroval sa pre ľudstvo zlým rokom 2020.

Mockument o ťažkom roku

Death to 2020 je názov nového mockumentu, v ktorom sa predstavia známe hollywoodske esá v na prvý pohľad bizarnom príbehu, ktorý však vychádza zo skutočnosti. Brooker sa totiž rozhodol, že jeho najnovší počin, ktorý uvedie streamovacia služba Netflix, bude akousi kronikou nešťastného roka 2020. Pri príležitosti blížiacej sa premiéry, sa na internete objavil aj prvý trailer. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Novinka z dielne uznávaného britského tvorcu bude jedným z posledných nových diel, ktoré Netflix v tomto roku predstaví. Premiéra je naplánovaná na 27. decembra 2020.

Hugh Grant aj Phoebe z Priateľov

„2020: Rok, ktorý bol tak (sem si pridajte ľubovoľné prídavné meno), že dokonca ani tvorcovia Black Mirror ho nezvládli… to ale neznamená, že nemajú nič, čo by doň nemohli doplniť,“ uvádza oficiálna synopsa komediálneho „kvázi-dokumentu“ Death to 2020. Ten bude nielen sumarizovať rôzne skutočné udalosti roka 2020, ale zároveň tiež ponúkne určitú fikciu, ktorá to všetko doplní – všetko však bude inšpirované smutnou skutočnosťou.

Tvorcovia sa rozhodli do mockumentu obsadiť zvučne mená Hollywoodu a ako ste si mohli všimnúť už v novozverejnenej upútavke, uvidíme v ňom Hugha Granta, Samuela L. Jacksona, Lisu Kudrow, Kuamial Nanjianiho, Tracey Ullman, Samsona Kayoa, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti a Joea Keeryho.