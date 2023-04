Netflix prekvapil fanúšikov trailerom na novú sériu Black Mirror. Tvorcovia ukážu to, čo nikdy nechceli

Jeho šiesta séria vznikala viac-menej v tajnosti, preto boli všetci fanúšikovia antologického seriálu Black Mirror počas uplynulých hodín nesmierne prekvapení, keď sa na sociálnych sieťach objavila prvá upútavka avizujúca príchod nových epizód. Tvorca tohto unikátneho projektu navyše uviedol, že nás v nich čaká niečo, čo sme doposiaľ ešte nevideli a sám váhal, či to divákom predostrie.

Kritikmi i divákmi oceňovaný seriál Black Mirror od britského tvorcu Charlieho Brookera sa už čoskoro vráti na platformu Netflix s novými epizódami. Na šiestu sériu sme aj kvôli celosvetovej pandémii čakali niekoľko rokov. O to viac majú preto fanúšikovia dôvodov na radosť. Streamovacia služba totiž včera zverejnila vôbec prvý trailer na nové časti, informuje Netflix v oficiálnej tlačovej správe. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Opäť hviezdne obsadená séria

„Čakajte nečakané,“ aj týmito slovami tvorcovia šiestej série Black Mirror lákajú na jej zhliadnutie. Populárny dystopický seriál, ktorý sa snaží všemožnými spôsobmi v samostatných príbehoch ukazovať, ako by mohla vyzerať budúcnosť a nastavuje tak zrkadlo súčasnej spoločnosti, sa vráti na obrazovky Netflixu tento rok v júni. Presný dátum uvedenia zatiaľ zverejnený nebol.

A tak, ako bývajú vždy dejom nabité jednotlivé samostatné epizódy, bude nabité aj herecké obsadenie. Zo známych mien, ktoré sa v šiestej sérii Black Mirror objavia, sa oplatí spomenúť napríklad Josha Hartnetta, Salmu Hayek, Roryho Culkina, Aarona Paula, Annie Murphy, Johna Hannaha, Dannyho Ramireza, Daniela Portmana, Michaela Ceru, Roba Delaneyho, Paapa Essiedu a mnohí ďalší.

Prinesie to, čo nikto nečaká

Ako Charlie Brooker o novej sérii podľa webu Bloody Disgusting prezradil, bude to jazda plná neočakávaných, ťažko špecifikovateľných a nepredstaviteľných vecí. Podľa jeho slov musel pri začatí písania novej série poriadne premýšľať nad tým, čo chce divákom ponúknuť.

Pridal preto zopár nových elementov, aké sme v Black Mirror ešte nemali nikdy možnosť vidieť a dokonca zašiel až tak ďaleko, že sa rozhodol do jednej z epizód zakomponovať to, čo si kedysi sľúbil, že v seriáli nikdy neukáže. Čo to bude, uvidíme v júni 2023.

Hit od roku 2011

Prvú sériu Black Mirror uviedla britská televízna stanica Channel 4 v roku 2011. Prvé tri epizódy oslávili veľký kritický úspech a o dva roky na to prišla druhá séria, rovnako s tromi epizódami. Koncom roka 2014 ešte stihla Channel 4 uviesť vianočný špeciál a následne sa projekt dostal pod ochranné krídla Netflixu.

Populárna streamovacia platforma navýšila počet epizód na 6 a uvádzala vždy jednu sériu každý rok (v roku 2016 a 2017). v roku 2018 diváci dostali celovečerný film s názvom Black Mirror: Bandresnatch, v ktorom mohli oni sami rozhodovať a ovplyvňovať jeho dej.

Piatu sériu sme videli v roku 2019, no a potom prišla pandémia a prestávka vo vysielaní. Viac fotografií zo 6. série si môžete pozrieť v galérii nižšie.