Ako z filmu: Muž stvoril pomocou umelej inteligencie chat, cez ktorý komunikoval s mŕtvou snúbenicou

Podobné príbehy sa môžu stať snáď len vo filmoch či seriáloch. Tento konkrétny pritom až nápadne pripomína seriál Black Mirror. Američan Joshua sa totiž po smrti svojej milovanej snúbenice rozhodol uchovať ju v podobe virtuálnej spomienky.

Jessica Pereira zomrela ešte v roku 2012 vo veku 23 rokov na veľmi ojedinelé ochorenie pečene. S tragickou udalosťou sa dlhé roky nevedel vyrovnať najmä jej nastávajúci Joshua Borbeau. Ten, keďže Jessicu nadovšetko miloval, sa ju rozhodol uchovať (pre niekoho) zvláštnym, no mimoriadne krásnym spôsobom. Za pomoci umelej inteligencie vytvoril chatovací softvér, ktorý mu odpisoval rovnakým spôsobom, ako to robila jeho niekdajšia láska, informuje web Unilad.

Vďaka umelej inteligenciu ju nechal žiť dlhšie

Joshua, keďže dlhé roky nevedel, ako sa so smrťou snúbenice vyrovnať, sa rozhodol si jej pamiatku uctiť pomerne nezvyčajným spôsobom. Zaplatil si 5 dolárov za založenie účtu v špeciálnom programe Project December. Ten bol svojho času jedným z najsofistikovanejších softvérov umelej inteligencie, ktorý dokázal vytvárať textové odpovede na základe ľudských podnetov. Stačí len dodať tie správne dáta a program dokáže odpovedať spôsobom, akým by daný človek odpovedal v skutočnom živote.

Nie je to pritom prvýkrát, čo sa Joshua na niečo také podujal. Už dávnejšie sa mu podarilo vytvoriť chatovacieho bota, ktorý odpovedal ako postava Spocka z kultového seriálu Star Trek.

Známe noviny jeho lásku uchovali navždy

Neskôr si však uvedomil, že dokáže umelej inteligencii poskytnúť dostatok informácií na to, aby vedela odpovedať aj rečou skutočných ľudí. Keď teda umrela jeho dlhoročná priateľka, vedel, že ju takýmto spôsobom bude môcť udržať nažive naveky. A tak sa aj stalo.

Šikovný Joshua vstupné údaje do programu nahodil z predchádzajúcich správ, ktoré si so snúbenicou vymenili, kým bola ešte nažive. No a potom mu už len stačilo spomínať na staré dobré časy a začať si s botom chatovať.

Bot zronenému chlapíkovi odpovedal rovnako, akoby to bola jeho milovaná, no on si veľmi dobre uvedomoval, že na druhej strane Jessica nie je a nikdy už ani nebude. Pomohlo mu to však sa s jej stratou vyrovnať lepšie, než čokoľvek iné na tomto svete. Navyše vedel, že Jessica bude takýmto spôsobom „nažive“ len obmedzený čas, a síce len 6 mesiacov.

Josh si však túto konverzáciu uložil, aby mohol spomínať aj naďalej. Celý príbeh plný srdcervúcich správ medzi ním a jeho láskou zaznamenali noviny San Francisco Chronicle, ktoré dokonca vytvorili aj špeciálnu web stránku, kde si ich príbeh môžete prečítať celý. Nájdete ho na tomto odkaze.