Netflix ovládla novinka Tiny Pretty Things. Odteraz sa budete na svet baletu pozerať úplne inak

Aj keď by sa mohlo zdať, že predplatitelia streamovacích služieb sa budú pár dní pred Vianocami venovať maratónom filmov prevažne sviatočného charakteru, opak je pravdou. Dôkazom je nový seriál z dielne Netflixu s českým distribučným názvom Krasotinky. Ten divákov zavedie do sveta elitnej baletnej školy.

Možno by si niektorí mysleli, že Netflix a ostatní hráči na streamovacom poli už nápady na nové seriálové príbehy vyčerpali. V bohatej ponuke však vždy dokáže niečo nové predplatiteľov prekvapiť. Niečo podobné sa udialo aj s novým seriálom s názvom Krasotinky (Tiny Pretty Things), ktorý Netflix do knižnice predplatiteľov pridal len pred pár dňami. Ten síce kvalitou príliš neohúril, svojich divákov si aj napriek tomu v slovenskom publiku našiel. Týždeň po uvedení je totiž najsledovanejším seriálom na Netflixe. O čom je?

Seriál z úspešnej knižky

Ako pri množstve ďalších, aj príbeh Tiny Pretty Things vychádza z knižnej predlohy dvojice autoriek Sony Charaipotra a Dhonielle Clayton. Tentokrát nový seriál divákov zavedie na prestížne tanečné konzervatórium, kde má každý svoje tajomstvá, no jeden cieľ – byť najúspešnejším.

Po tom, čo jednu z najvýraznejších a najtalentovanejších študentiek niekto zhodí zo strechy, začína sa boj nielen o to, kto stvárni hlavnú postavu v pripravovanom tanečnom predstavení, ale aj o holý život. Na náhradníčku talentovanej Cassie, ktorá po útoku zostáva v kóme, totiž čaká svet plný klamstiev, zrád a neľútostnej konkurencie.

Niečo to pripomína…

Primárna synopsa pripomína mix už viacerých známych seriálových projektov. Je v tom trošku z kritikmi ospevovanej Čiernej labute (Black Swan), trošičku z Gossip Girl a aj malá troška z Pretty Little Liars. A práve to je zrejme kameňom úrazu, prečo sa aj napriek úspechu knižnej predlohy z jej seriálového spracovania nestal globálny hit s pozitívnymi recenziami od kritikov i divákov. Ako oddychovka, od ktorej netreba očakávať veľa, je však na blížiace sa vianočné sviatky tento seriál ako stvorený.

Tiny Pretty Things má čím prekvapiť. V prvom rade je to rozmanitosť charakterov jednotlivých hlavných (i vedľajších) postáv. V tom druhom tie ďalšie veci, ako je doposiaľ pre divákov možno neokukané prostredie baletiek (aj keď aj to už tu viac-menej bolo, viď. seriál Bunheads od tvorcov Gilmore Girls) a spojenie zaujímavej teenage drámy s kriminálnymi prvkami. Plusom je aj moderný soundtrack, ktorý atmosféru celého projektu výrazne dokresľuje a pomôže získať si srdcia najmä mladších divákov.

Ďalšie americké tajomno

V konečnom dôsledku ale nič prevratné od Tiny Pretty Things očakávať netreba. Je to typická americká hra na city mladistvých. Diváci majú síce možnosť nahliadnuť do neokukaného prostredia elitného konzervatória, už po pár minútach pilotnej časti je však každému jasné, že takto to zrejme nikde nefunguje.

Netflix tak pripravil ďalší americký seriál z prostredia starších mladých, ktorého jedinou úlohou je ukázať kto, s kým, kedy, kde, ako a za koľko, a, samozrejme, predstaviť neokukané pekné tváričky, ktoré viac ako hrajú, prehrávajú. Ako sme ale spomenuli vyššie, svojich fanúšikov si nájde, pretože je podobný dvom slávnejším, úspešnejším a v mnohých ohľadoch aj kvalitnejším predchodcom – Gossip Girl a Pretty Little Liars (a v podstate akýkoľvek iný americký seriál z prostredia mladých je lepší ako toto).

Úspech knihy sa nezopakoval

Tvorcom seriálu Michael MacLennan, ktorý sa v televíznom svete preslávil projektmi ako Queer As Folk či Bomb Girls, ktoré oba získali uznania divákov i kritikov po celom svete. O réžiu sa postaral Gary Fleder, známy z projektov ako October Road či Life Unexpected. Hlavné postavy stvárnili Daniele Norman (muzikál Cats), Casimere Jollette (Divergenica, This Is Us), Brennan Clost (The Next Step, Spiral), Lauren Holly (Lucifer, NCIS) a ďalší.

Seriál vznikol na základe predlohy Tiny Pretty Things, ktorá tento rok vyšla aj v slovenskom preklade. Pôvodná knižka vyšla prvýkrát v roku 2015, o rok na to napísala dvojica autoriek aj pokračovanie s názvom Shiny Broken Pieces. Obe knižky sa stali bestsellermi, čo sa ale nedá povedať o ich seriálovom spracovaní. Hodnotenia totiž za chválami knižnej predlohy značne zaostávajú. Užívatelia ČSFD seriálu dali hodnotenie 60 %, na IMDb len 5,6/10 a na Rotten Tomatotes je to ešte horšie – 45 % na základe reakcií kritikov, 61 % na základe diváckych ohlasov.

Na Netflixe nájdete tento seriál aj s českými titulkami pod distribučným názvom Krasotinky.