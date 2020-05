Taxislužby by mali byť spustené už budúci týždeň: Bolt má riešenie, ako ochrániť taxikárov aj cestujúcich

To by sa malo zmeniť prvú májovú stredu, kedy by malo dôjsť k uvoľňovaniu opatrení a behom druhej vlny aj k povoleniu taxislužieb za určitých pravidiel. Popredná prepravná európska platforma Bolt ponúkla riešenie – kategóriu Bolt Protect, kde sú vodič a cestujúci oddelení plastovou stenou.

“Bezpečnosť cestujúcich a partnerských vodičov je pre nás dlhodobo na prvom mieste. Avšak aj v období šírenia koronavírusu stále existujú ľudia, ktorí sa po mestách potrebujú pohybovať a vodiči, ktorí si potrebujú zaistiť obživu. Vo všetkých okolitých štátoch taxislužby fungujú, nikde nie je nutnosť oddeľovať kabínu vodiča od cestujúceho tak, ako bolo navrhnuté na Slovensku. Veríme, že by mali mať cestujúci možnosť si vybrať, či chcú ísť v aute s ochranným štítom, alebo bez neho. Rovnako ako je to vo všetkých krajinách, kde ponúkame kategóriu Bolt Protect,” vysvetľuje Roman Sysel, regionálny manažér Bolt pre strednú Európu.

“Pokiaľ však bude oddelenie vodičov a cestujúcich povinné, vodiči sa musia dozvedieť podmienky dostatočne vopred, inak nebudú schopní po uvoľnení fungovať. Kancelárii hlavného hygienika sme už minulý týždeň ponúkli jednoduché riešenie aj s výsledkami testov, ktoré sme previedli v spolupráci s epidemiológmi, z kategórie Bolt Protect, ktorú využívame v mnohých štátoch Európy a vyžiadali metodiku, podľa ktorej by mali vodiči postupovať. Bohužiaľ, stále sme odpoveď neobdržali,“ doplňuje Sysel.

Podľa zistení Svetovej zdravotníckej organizácie WHO môže dochádzať k šíreniu COVID-19 od nakazených ľudí kvapôčkami, ktoré sú do okolia rozširované pri smrkaní a kašľaní. Ochranné plastové štíty nainštalované medzi prednou a zadnou radou sedadiel pomáhajú obmedziť prúdenie vzduchu medzi priestorom pre vodiča a cestujúceho. Bolt doporučuje partnerským vodičom, aby pri jazde aj po nej auto dôkladne vetrali. Tiež ich vyzýva k tomu, aby pravidelne a dôkladne dezinfikovali kľučky dverí, ovládanie okien, bezpečnostné pásy a bezpečnostnú prepážku rovnako ako miesto, na ktorom cestujúci sedel. Jazdy s aplikáciou Bolt môžu byť naviac úplne bezkontaktné, vďaka platbám priamo v aplikácii nedochádza k priamemu kontaktu vodiča a cestujúceho.

Bolt pre partnerských vodičov v okolitých štátoch taktiež pripravil praktický návod, ktorý im pomôže pri zostavení ochranného štítu, a poskytne im praktické tipy pre správne vetranie auta a jeho dezinfikáciu.

TS Bolt