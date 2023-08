Táto teória o Hľadá sa Nemo vám zničí detstvo. Kultový animák má byť o niečom úplne inom

Kultový animák Hľadá sa Nemo zrejme nikomu netreba zvlášť predstavovať. Príbeh o stratenej rybke Nemovi a jeho otcovi Marlinovi, ktorý sa ho rozhodol aj spolu so zábudlivou Dory nájsť a zachrániť z akvária austrálskeho zubára, už totiž pozná každý. Zdá sa ale, že aj ten najpozornejší divák si možno niečo neuvedomil. Príbeh je totiž podľa jednej tiktokerky o niečom úplne inom.

Zdá sa, že niektorí používatelia TikToku majú až príliš veľa času na premýšľanie nad hlúposťami. Takto totiž označili viacerí fanúšikovia populárneho animovaného filmu Hľadá sa Nemo (Finding Nemo) teóriu ženy menom Angela Freitag. Tá vo videu na TikToku predstavila svoju temnú teóriu, o čom film v skutočnosti je. V ňom prekvapila ale najmä tvrdením, že Nemo v snímke vlastne neexistuje a príbeh je výplodom Marlinovej hlavy, píše web LAD Bible.

Nemo neexistuje

Freitag vo svojom videu mnohým „zničila detstvo“. Ako vysvetlila, tvorcovia animáku doň zakomponovali viacero skrytých významov, stačí sa len poriadne zamyslieť.

„Nemo vlastne neexistuje… Naozaj… Takže, na začiatku filmu barakuda vyvraždí celú rodinu. Keď sa Marlin zobudí, predstavuje si, že besnenie prežilo len jedno vajíčko. Svojho jediného syna pomenuje Nemo, čo v latinčine znamená „nikto“,“ hovorí vo videu. Vo svojej divnej teórii ale pokračuje ďalej.

Podľa nej je Hľadá sa Nemo o tom, že malá rybka s chromou plutvou neexistuje a celé sa to odohráva v Marlinovej hlave, ktorý prechádza piatimi fázami smútku.

Výplod Marlinovej hlavy

„Odmietanie – nechce, aby jeho syn chodil do školy, pretože si myslí, že to nie je bezpečné. Hnev – nahnevá sa na Nema, keď spraví niečo, čo je mimo jeho kontroly. Vyjednávanie – spoločnosť mu robí extrémne zábudlivá kamoška, s ktorou sa snaží syna nájsť. Zúfalstvo – Marlin sleduje, ako je Nemo spláchnutý do záchoda. Prijatie – napokon si Marlin uvedomuje, že najlepšie bude Nema nechať si robiť, čo chce,“ vysvetlila.

Samozrejme, teória je podľa mnohých šialená a pritiahnutá za vlasy. Ak totiž Nemo neexistoval, ako je možné, že interagoval s ostatnými rybkami v akváriu a aj mimo neho. A ako sa dá potom vlastne vysvetliť druhý diel Hľadá sa Dory (Finding Dory), kde je Nemo taktiež živý a zdravý? Na toto asi trošku autorka videa, ktorá si medzičasom zamkla profil na súkromný, zrejme nemyslela a mnohí ju žiadajú o dovysvetlenie jej teórie.

Zabila rybičky Nemova matka?

Pod videom sa ale objavili aj omnoho temnejšie komentáre, pričom jeden z tých najbarbarskejších z nich je o tom, že Marlinovu rodinu v skutočnosti nezožrala barakuda.

„Počul som, že barakudy klaunov očkatých v skutočnosti nežerú. Matka bola tá, čo celú rodinu vyvraždila,“ napísal jeden z používateľov.