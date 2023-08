Nebola vyrobená len pre seriál, existovala naozaj: Takto sa do Priateľov dostala ikonická Gladys

Až do desiatej série si ju mnohí ani len nevšimli. Práve vo finálnej sérii jej totiž tvorcovia venovali jednu celú epizódu, ktorá sa po odvysielaní stala jednou z najpamätnejších. Aj vás vždy zaujímalo, ako sa do kultového sitkomu Priatelia dostalo umelecké dielo s menom Gladys, ktoré vytvorila postava Phoebe?

Článok pokračuje pod videom ↓

Tú epizódu pozná každý verný fanúšik Priateľov (Friends). V šiestej časti finálnej 10. série sa Phoebe (Lisa Kudrow) musí zbaviť niektorých obľúbených vecí vo svojom byte, pretože sa jej nastávajúcemu manželovi Mikeovi (stvárnil ho herec Paul Rudd) nepáčia.

Jednou z nich je aj obraz ženy vystupujúcej z rámu, ktorá má meno Gladys. Phoebe ju však darovala Monice (Courteney Cox), a keď sa to dozvie Rachel (Jennifer Aniston), nastane humorný rozkol, kto si Gladys napokon nechá. Desivý obraz, samozrejme, žiadna z nich v skutočnosti nechce. Ako to celé dopadne, každý pozná. Ako ale tvorcovia sitkomu Gladys našli?

Gladys je staršia než Priatelia

Možno vás prekvapí informácia, že Gladys v skutočnosti nevznikla špeciálne pre seriál. Už od počiatku sa kde-tu obraz mihol v pozadí záberov jednotlivých scén. Pôvodne išlo len o doplnok, ktorý zdobil Phoebin byt. Jeho potenciál si ale tvorcovia uvedomili až v závere seriálu.

Ako uvádza portál The Tab, samotný obraz existoval ešte dávno pred začatím nakrúcania sitkomu. Vedúci rekvizít Greg ho objavil pri potulkách na jednom z blších trhov a hneď, ako ho uvidel, si uvedomil, že by bol skvelým doplnkom do Pheobinho bytu.

„Bol to kúsok, ktorý som našiel a napadlo mi, že by bolo naozaj vtipné, keby visel na stene v jej byte. Nakoniec sa stal aj predmetom dejovej zápletky,“ cituje jeho slová portál.

A čo Glynnis?

Gladys si pozorní diváci mohli všimnúť už v 6. epizóde 3. série, ktorá bola v USA odvysielaná 31. októbra 1996. Ako uvádza portál Fandom, obraz vznikol minimálne tri roky predtým, než sa samotný seriál začal vôbec vysielať. V priebehu seriálu sa ale menilo oblečenie figuríny v obraze. Niekedy má tmavomodré šaty, inokedy zas červené.

Netreba ale zabúdať ani na ďalší obraz, ktorý Phoebe vytvorila. Okrem Gladys totiž v Priateľoch dostala priestor aj Glynnis – ešte desivejší obraz podobný Gladys. Táto už ale vznikla špeciálne pre sitkom a konkrétne aj pre danú epizódu, kde sa Monica s Rachel hádajú, ktorá dostane Gladys a ktorá Glynnis.