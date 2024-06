Táto skupina ľudí si v júni výrazne prilepší. Niektorí môžu od štátu dostať aj takmer 2500 eur, je v tom však háčik

V júni dostanú seniori hneď dva dôchodky. Spolu s klasickou penziou im príde aj rodičovský dôchodok. Nemajú naň však nárok úplne všetci.

Ako upozorňuje portál Pravda, suma rodičovského dôchodku závisí od sumy vymeriavacieho základu dieťaťa. Od neho je odvodený aj nárok na rodičovský dôchodok. Jeho konkrétna suma sa určuje ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa. Maximálna suma rodičovského dôchodku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu.

Koľko môžete maximálne dostať?

V roku 2023 bol maximálny rodičovský dôchodok 21,80 eura mesačne. V tomto roku to bude 23,50 eura, teda 282 eur ročne na jedno dieťa. V roku 2025 by to malo byť 25,80 eura mesačne a za rok 309,60 eura na jedno dieťa. Rodič môže dostať aj nižšiu sumu, ako dostal v roku 2023, pokiaľ dieťa zarábalo menej ako predchádzajúci rok.

V tomto roku dostane najvyšší rodičovský dôchodok človek, ktorý má desať detí. Ide pritom o sumu 2 439 eur a každé jeho dieťa musí zarobiť 1 355 eur. Jedno dieťa tak dá svojmu rodičovi mesačne 20,33 eura, teda pri desiatich deťoch 203,30 eura mesačne a ročne 2 439 eur. Tento príklad je len informačný. Najnižší rodičovský dôchodok, ktorý dostane v tomto roku 1 597 ľudí a tvorí sumu 1,20 eura, dostane rodič, ktorého dieťa zarobilo menej ako 80 eur ročne. Matka na rodičovskej dovolenke, ktorá si počas nej privyrobila 200 eur mesačne, dá svojmu rodičovi za jeden mesiac 3 eurá a ročne 36 eur.