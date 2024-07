Táto nepríjemná vec sa možno deje aj vám: Lekári ju nedokážu vysvetliť, takéto sú ich teórie

Možno ste to zažili aj vy. Snažíte sa zo všetkých síl, no ďalej bežať či vykonávať inú fyzickú aktivitu, nevládzete, lebo vás šialene pichá v boku. Máte pocit, že tá bolesť hádam nikdy nepominie. Prečo k nej ale dochádza? Dokonca aj pre odborníkov je to záhada, ktorú sa im zatiaľ nepodarilo rozlúštiť.

Je to záhada

Ako informuje Live Science, bolesti, ktorá sa objaví, keď práve bežíte na autobus alebo doháňate kardio v telocvični, sa odborne hovorí „exercise-related transient abdominal pain“ (ETAP), teda v preklade prechodná bolesť brucha súvisiaca s cvičením. Dokáže to byť síce poriadne nepríjemné, no po zdravotnej stránke vás to nijako neohrozuje. Čo tú bolesť ale spôsobuje?

Napriek tomu, že ide o jav, ktorý sa vyskytuje často, je stále záhadou a odborníci nedokážu presne vysvetliť jeho príčinu. Desaťročia sa lekári napríklad domnievali, že bolesť je spôsobená nedostatočným prúdením krvi do bránice. Následkom toho mal vznikať bolestivý kŕč. Táto myšlienka vychádzala z teórie, že krv pri cvičení sa nesústreďuje v bránici, ale vo svaloch končatín. Toto už ale v súčasnosti nie je príliš uznávané. Počas cvičenia sa totiž viac namáha aj bránica, nielen svaly v končatinách.

Ďalšia z teórií hovorí, že neustále otrasy, ktoré telo znáša počas aktivít, ako je beh, zaťažujú väzy upevňujúce orgány v brušnej dutine k bránici. K bolesti ale môže dôjsť aj počas bicyklovania, plávania či iných aktivít, kedy k otrasom ako pri behu nedochádza. Niektorí si mysleli, že bolesť je spôsobená nedostatočnou zdatnosťou, pociťovať ju ale môžu aj skúsení športovci.

Toto odporúčajú odborníci

Niektorí vedci sa domnievali, že bolesť vychádza z čriev v dôsledku ich slabšieho prekrvenia počas cvičenia. Iná teória pripisuje bolesť stlačeniu nervov, ktoré sa rozvetvujú z miechy a idú pomedzi rebrá. Podľa najviac akceptovanej a najrozšírenejšej teórie je však zdrojom bolesti membrána zvaná pobrušnica, ktorá obklopuje orgány v brušnej dutine. Vnútorná strana obopína orgány, zatiaľ čo vonkajšia prilieha k stenám brucha a panvy.

V štúdii z roku 2000 vedci prišli s hypotézou, že počas fyzickej aktivity dochádza k treniu a podráždeniu pobrušnice. Túto teóriu podporuje skutočnosť, že k bolesti častejšie dochádza v prípade, ak sa pred fyzickou aktivitou najete. Ak beháte s plným bruchom, podráždenie pobrušnice je intenzívnejšie.

Vedci v štúdii z roku 2004 tvrdia, že pravdepodobnosť výskytu bolesti zvyšujú aj nápoje s vysokým obsahom cukru. Ak sa teda chcete bolesti vyhnúť, uistite sa, že si po jedle doprajete dostatok času na oddych a trávenie a radšej sa napite čistej vody. Ideálne je po jedle počkať aspoň 60 až 90 minút. Navyše, po chvíľke oddychu by bolesť mala pominúť. Ak ale pociťujete pretrvávajúci diskomfort na hrudníku alebo v bruchu, radšej sa obráťte na svojho lekára.