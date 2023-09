Táto kalkulačka vám vypočíta, akú maximálnu sumu si môžete od banky požičať: Tieto faktory hrajú hlavnú rolu

Súčasné obdobie je definované zdražovaním takmer v každej oblasti bežného života. Potraviny, pohonné hmoty, nehnuteľnosti, úrokové sadzby – prakticky v každom segmente ľudia pociťujú nepríjemný vývoj jednotlivých trhov a to najmä vzhľadom na to, akým spôsobom rastie, respektíve nerastie ich príjem. Pochopiteľne, situácia ovplyvnila aj úvery a to, čo platilo pred pár rokmi, je dnes už minulosťou.

Rolu hrajú tieto faktory

Pre potenciálnych záujemcov pripravil portál Finsider kalkulačku, ktorá im v rýchlosti vypočíta, na aký maximálny úver majú nárok. Pri výpočte musia zadať čistý mesačný príjem, úrokovú sadzbu, počet rokov splatnosti, a tiež vek žiadateľa. Ľudia, ktorí už majú existujúci úver, musia z výslednej hodnoty odpočítať práve výšku aktuálneho úveru.

„Kalkulačka maximálnej výšky úveru zohľadňuje dve kritériá, ktoré NBS sleduje pri požičiavaní. Prvým kritériom je limit na výšku splátok úverov (DSTI) a druhým je limit na celkovú výšku všetkých úverov (DTI),“ vysvetľuje Finsider.

DSTI je pravidlo, ktoré hovorí o tom, akú časť nášho čistého príjmu môžu pohltiť všetky splátky úverov. „Podľa súčasných pravidiel NBS môžu splátky úverov tvoriť najviac 60 % čistého príjmu žiadateľa zníženého o životné minumum, ktoré je aktuálne na úrovni 268,88 eura,“ priblížil Finsider. Okrem tohto pravidla berú banky do úvahy pri výpočte aj potenciálne zvýšenie úrokovej sadzby o 2 %, čím sa finálna splátka môže ešte znížiť.

Podľa DTI by zase nemala zadĺženosť žiadateľa presiahnuť 8-násobok jeho ročného príjmu. Pochopiteľne, najlepšie podmienky majú mladí ľudia s vyšším príjmom, pretože aj vek je dôležitým faktorom pri posudzovaní žiadostí o úver. Maximálnu výšku vášho úveru si môžete vypočítať po kliknutí na tento odkaz.