Táto chyba môže mať vážne následky: Nikdy by ste psovi nemali dávať tenisovú loptičku, tu je dôvod

Možno si pomyslíte, že je to hlúposť, no veterinár varuje, že by ste psíkom naozaj nemali dávať tenisové loptičky. V ústach zvieraťa sa totiž môžu takpovediac premeniť na brúsny papier a vážne mu uškodiť.

Psík môže prísť o zuby

Tenisové loptičky, sušené bravčové uši a mäsité kosti sú štandardné predmety, ktoré ľudia kupujú svojim domácim miláčikom. Ako ale píše Mail Online, veterinár Hunter Finn odhalil, prečo by tieto obľúbené hračky na žuvanie mohli vášmu milovanému psíkovi spôsobiť vážne nepríjemnosti. Finn vysvetľuje, že hádzanie tenisovej loptičky síce môže byť skvelou zábavou, no u psov spôsobuje veľmi rýchle opotrebovanie zubov.

Jeho varovanie okamžite vyvolalo vlnu otázok od ľudí, ktorí žiadali viac informácií o zraneniach, ktoré môžu tenisové loptičky spôsobiť ich psíkom. Veterinár vysvetľuje, že keď hádžete psovi tenisovú loptičku, na jej povrchu sa zachytávajú sliny a špina z okolia, následkom čoho sa takpovediac mení na brúsny papier. To môže spôsobiť nielen škody na zuboch, ale aj poranenie ústnej dutiny. V extrémnych prípadoch je nutné vytrhnutie poškodených zubov.

Niektorí o jeho slovách pochybujú

Finn ľudí nabáda, aby psovi kúpili radšej gumenú loptičku s hladkým povrchom, ktorá je na hranie omnoho bezpečnejšia. Nebezpečné sú podľa veterinára nielen tenisové lopty, ale napríklad aj varené kosti. Tie taktiež spôsobujú opotrebovanie, ale aj fraktúry zubov. Prasacie uši zas môžu zvieraťu privodiť tráviace ťažkosti či salmonelózu.

V komentároch sa okamžite začalo ozývať množstvo ľudí, ktorí sa, žiaľ, poučili na vlastných chybách a o týchto nebezpečenstvách sa dozvedeli až potom, ako na to doplatil ich domáci miláčik. Samozrejme, našli sa aj pochybovači, ktorí tvrdia, že spomínané veci robia už roky a ich psovi sa doteraz nikdy nič nestalo. Vyvstáva ale otázka, či sa naozaj oplatí riskovať len preto, lebo doteraz sa nič nestalo.