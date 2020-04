Tatiana a Živé sladkosti: Za deň sme ostali úplne na nule. Nádej vložili do posledného esa v rukáve

Koronakríza v prvej fáze tvrdo zasiahla zdravotnícky systém, dnes sa mnoho ľudí okrem vlastného zdravia obáva aj o ekonomické prežitie. Prvou obeťou bol cestovný ruch, hneď po ňom však nasledovala gastronómia a potravinárstvo. Najmä malí podnikatelia so špecifickou ponukou kolíšu nad priepasťou a už nejaký čas očakávajú to najhoršie. Kaviarne, cukrárne, street-food aj letné festivaly sú minulosťou a oni nemajú komu predávať.

Autorské články na webe Interez.sk nie sú zamknuté. Dokážeme ich tvoriť len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporia. Podporte nás v tejto ťažkej situácii a pošleme vám darček. Pomáhať budeme aj my. Podporiť

Ak nakupujete v bratislavských potravinách YEME, potom ich produkty určite poznáte. Originálne karamelové krémy Karamellina, raňajkové kaše ŽIVA, alebo ručne vyrábané RAW bonbóny od Živých sladkostí. Ich raw dezerty však ponúkali aj kaviarne a cukrárne po celom Slovensku, dokonca aj v zahraničí. Najmä Žilinčania vedia, že Živé sladkosti ich v malej raw cukrárni, ktorá bola toho času vôbec prvou na Slovensku, nikdy nesklamali. Malý rodinný podnik, ktorý Tatiana Pôbišová založila pred 8-mi rokmi.

Živé sladkosti až za hranice Slovenska

Všetko začalo pred 8 rokmi, keď bola Tatiana nútená vymyslieť nový koncept podnikania, ktorý by bol zmysluplný a dokázal by uživiť jej rodinu. Nakoniec zvolila netradičnú gastronómiu.

„Ako výtvarník som vášeň jednoducho pretransformovala do jedla a ďalej to už išlo samé,“ hovorí Tatiana. Malú a netradičnú raw cukráreň tak otvorila v Žiline. Na Slovensku nič podobné neexistovalo, či bude o raw produkty záujem, netušila. Nakoniec sa však ukázalo, že aj u nás sú už ľudia na modernú, originálnu a najmä kvalitnú gastronómiu pripravení.

„Myšlienkou bolo ukázať zákazníkom, že surová kuchyňa je nielen zdravá, ale aj mimoriadne chutná. Ponuka našej cukrárne bola od začiatku pestrá a originálna,“ spomína na začiatky podnikania Tatiana. „Časom sa rozšírila o pečené vegánske dezerty a pribudlo aj ľahké obedové raw/vegan menu. Koláčiky cestovali za svojimi zákazníkmi nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia,“ dodáva.

Cesta za novým cieľom

S rastúcim záujmom odberateľov doma aj v zahraničí sa rozširovala aj ponuka a výroba produktov. Z cukrárne sa posunuli do samostatnej výroby. Na hlavnej myšlienke a hodnotách, ktoré si Tatiana zvolila na začiatku sa však ani postupom času nič nemenilo. „Tak, ako sme vyrábali na začiatku, vyrábame dodnes. Každý jeden výrobok prejde v každej fáze niekoľkokrát našimi rukami. Vyberieme si tie najkvalitnejšie suroviny, tie spracujeme a ponúkame. Je radosť tvoriť jedlo, ktoré ľuďom chutí,“ hovorí.

Približne pred rokom sa Tatiana rozhodla reagovať na aktuálny trend street-foodu a priniesť svojej firme nový vietor a nové možnosti. „Rozhodnutie vrhnúť sa popri výrobe aj do sveta street foodu bolo šialeným dobrodružstvom hneď od samého začiatku,“ hovorí Tatiana. Nakúpila stroje na výrobu pravých holandských vaflí a vytvorila značku @tvojawafla. Minulý rok stihli ešte niekoľko podujatí, toto leto sa pripravovali hneď na ďalšie desiatky rôznych udalostí, vrátane najväčšieho letného hudobného festivalu Pohoda. A potom to prišlo.

Keď prišla kríza

Kaviarne a cukrárne zavreli, verejné podujatia boli zrušené, nie je vôbec isté, či sa vôbec nejaké v tomto roku ešte konať budú a či na nich bude možné ponúkať jedlo či nápoje. Gastronomické zariadenia padli na kolená, priestor nebol ani na kreativitu, prevádzky jednoducho ostali zatvorené. Potravinári idú na plné obrátky, hlavne tí, ktorí vyrábajú potraviny nutné na prežitie či tie s masovou konzumáciou. Ich originálne a kvalitné výrobky sa v tom okamžiku takmer prestali predávať.

„Ostali sme zo dňa na deň bez práce, bez objednávok, úplne na nule. Street food, festivaly, spoločenské podujatia, na tie môžeme zrejme tohto roku zabudnúť, dodávky do kaviarní, čajovní, klubov takisto“ hovorí o dopade koronakrízy Tatiana. „Sme firma o mame a dcére, dvoch konateľkách v s.r.o., prepadli sme aj štátnym sitom podpory, zostáva nám jediné a to je viera, že to, čo robíme, má aj v tomto čase význam.

Tatiane ostala spolupráca s niekoľkými obchodnými partnermi, najvýznamnejšou sú pre nich bratislavské YEME-plnochutné potraviny, ktoré ponúkajú celý ich sortiment. Medzi nimi aj nový produkt, ktorý Tatiana vytiahla „zo šuplíka nápadov“ ako tajnú zbraň a jedinú záchranu v čase koronakrízy.

Nový produkt, nová nádej

„V deň, keď sme odovzdali poslednú objednávku dezertov, som vedela, že je zle a že ak v okamžiku nenaštartujeme s niečím novým, nemusíme prežiť. Firma a celá rodina, ktorá je na jej činnosť odkázaná,“ spomína Tatiana. A tak sa s dcérou pustili do výroby fermentovanej zeleniny. Dokonalý výrobok, 100 % raw, plný vitamínov a vyrobený vďaka lokálnym dodávateľom. Bez chémie, stabilizácie, bez akéhokoľvek tepelného spracovania. Ako vždy z dielne Živých sladkostí unikát, aký na trhu nájsť nemožno.

A tak vznikli KIM-ČO a PIK-LÉS. Originálne balenia fermentovanej zeleniny, ktoré pozitívne ovplyvňujú trávenie a zvyšujú imunitu organizmu. Konzumovať ich možno ako super zdravú a chutnú prílohu k hlavnému jedlu, do toastov, omeliet, šalátov, sushi alebo teplých polievok.

KIM-ČO je vytvorené podľa tradičnej kórejskej receptúry kimchi, Vedecky ocenená potravina, ktorej sa v ázijských krajinách venujú mnohé štúdie. Pri PIK-LÉS sa zas inšpirovali anglickou kuchyňou, nakladanou zeleninou-pickles. V ázijskom variante je minimálne 75 % slovenskej zeleniny, v anglickom pochádza všetko od lokálnych dodávateľov.

„S týmto výrobkom by sme dokázali prežiť. Keby sme ho dokázali predávať. Keby ľudia o ňom a aj o nás vedeli. Keby sme mali financie na marketingovú kampaň, možno by to bolo jednoduchšie,“ hodnotí situáciu Tatiana.

Oba produkty už niekoľko dní ponúkajú aj potraviny YEME. Nájdete ich tiež na webovej stránke e-shopu, ktorý si Tatiana s dcérou vytvorili, aby ich rodinný podnik dokázal koronakrízu prežiť. Kúpou ich produktov navyše urobíte aj dobrý skutok. Tatiana sa na začiatku pandémie rozhodla venovať 2 % z každého online nákupu iniciatíve Kto pomôže Slovensku.

„Chceli sme aspoň malilinkým málom pomôcť, prispieť, myslela som, že aj náš zákazník by takéto gesto ocenil. Veď by pomohol hneď 2-krát.Pomohol by vlastne Slovensku prežiť.“

Fermentovanú zeleninu, ale aj Živé sladkosti či zdravé raňajkové kaše nájdete na stránke eshop-ktoryzije.sk. môžete ich sledovať aj na Facebooku či Instagrame.